Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da İran'a saldırı konusunda geçerli bir gerekçe gösterememesiyle eleştirilirken Tahran'ın müttefiklerine dikkat çekildi. İsrail ve ABD saldırılarında, İran'da rejim değişse de Tahran'ın nükleere sahip olabileceğini Trump'ın eski dostu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 12:48

ABD Başkanı 'ın, İsrail tarafından İran'a saldırı için ikna edildiği iddiaları, saldırı için geçerli bir karar olmadığına dair eleştiriler derken dikkat çeken bir açıklama da Trump'ın ilk döneminde kendisine yardımcı olan Amerikalı avukat John Bolton'dan geldi.

HABERİN ÖZETİ

Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemde, İsrail'in İran'a saldırı için kendisini ikna ettiği iddiaları ve bu saldırıların İran'ın nükleer silahlara sahip olma potansiyeli üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail tarafından İran'a saldırı için ikna edildiği iddiaları bulunmaktadır.
Trump'ın eski danışmanı John Bolton, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla İran'da rejim değişse de ülkenin 72 saat içinde nükleer silahlara sahip olabileceğini belirtmiştir.
Bolton, İran'ın saldırılardan sadece üç gün önce Kuzey Kore'den nükleer silah ele geçirmiş olabileceğini öne sürmüştür.
İran'ın saldıracağına dair bir kanıt olmadığını söyleyenler bulunmaktadır.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü belirtilmiştir.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetmiştir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

Bolton, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla İran'da rejim değişse de ülkenin nükleere sahip olabileceğini söyledi. Üstelik bunu sadece 72 saat içinde elde edebileceklerini belirtti. Trump'ın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söyleyerek başlattığı saldırılarda yanılmış olabileceği ifade edildi. Ayrıca Trump'ın 'önleyici saldırı' olarak bahsettiği, ''Biz saldırmasaydık onlar saldıracaktı'' sözleri de hala Washington'da tartışma konusu. İran'ın saldıracağına dair bir kanıt olmadığını söyleyenler var.

Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

''SALDIRILARDAN 3 GÜN ÖNCE DE NÜKLEER ALABİLİRLERDİ''

Trump'ın eski dostu Bolton ise rejimi yok etmek için başlatılan saldırılardan sadece üç gün önce İran'ın, 'den nükleer silah ele geçirmiş olabileceğini söyledi:

''Kuzey Kore Merkez Bankası'na yapılacak hızlı bir havale, silahların güvenliğini sağlamak için yeterli olurdu.''

Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

''72 SAATTE NÜKLEERE SAHİP OLABİLİRLER''

Kuzey Kore'nin bir nükleer cihazı uçağa koyup Rusya üzerinden İran'a sevk edebileceklerini söyleyen Bolton, bunların hepsinin sadece 72 saat içinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

İran ve Kuzey Kore arasındaki ilişkinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Bolton, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Açık konuşalım, şu anda oluşmakta olan Çin-Rusya ekseninde İran ve Kuzey Kore iki öncü güçtür ve bu nedenle aralarındaki işbirliği çok tehdit edicidir." dedi.

Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

Eski danışman, İran'ın yıllardır arzuladığı nükleer silaha hala sahip olabileceğini söylese de rejim değişikliğiyle ilgili olarak ''En azından bir grup teokratik aşırılıkçı ve militarist tarafından yönetilmiyor olacak, bu da büyük bir değişiklik'' diyerek Trump'a destek verdi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan 'stok' taktiği: Henüz ortaya çıkarmadığı füzeleri var
ETİKETLER
#donald trump
#kuzey kore
#İran Nükleer Programı
#Abd-İsrail Ilişkileri
#John Bolton
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.