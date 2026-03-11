Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail tarafından İran'a saldırı için ikna edildiği iddiaları, saldırı için geçerli bir karar olmadığına dair eleştiriler derken dikkat çeken bir açıklama da Trump'ın ilk döneminde kendisine yardımcı olan Amerikalı avukat John Bolton'dan geldi.

Özetle

Bolton, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla İran'da rejim değişse de ülkenin nükleere sahip olabileceğini söyledi. Üstelik bunu sadece 72 saat içinde elde edebileceklerini belirtti. Trump'ın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söyleyerek başlattığı saldırılarda yanılmış olabileceği ifade edildi. Ayrıca Trump'ın 'önleyici saldırı' olarak bahsettiği, ''Biz saldırmasaydık onlar saldıracaktı'' sözleri de hala Washington'da tartışma konusu. İran'ın saldıracağına dair bir kanıt olmadığını söyleyenler var.

''SALDIRILARDAN 3 GÜN ÖNCE DE NÜKLEER ALABİLİRLERDİ''

Trump'ın eski dostu Bolton ise rejimi yok etmek için başlatılan saldırılardan sadece üç gün önce İran'ın, Kuzey Kore'den nükleer silah ele geçirmiş olabileceğini söyledi:

''Kuzey Kore Merkez Bankası'na yapılacak hızlı bir havale, silahların güvenliğini sağlamak için yeterli olurdu.''

''72 SAATTE NÜKLEERE SAHİP OLABİLİRLER''

Kuzey Kore'nin bir nükleer cihazı uçağa koyup Rusya üzerinden İran'a sevk edebileceklerini söyleyen Bolton, bunların hepsinin sadece 72 saat içinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

İran ve Kuzey Kore arasındaki ilişkinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Bolton, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Açık konuşalım, şu anda oluşmakta olan Çin-Rusya ekseninde İran ve Kuzey Kore iki öncü güçtür ve bu nedenle aralarındaki işbirliği çok tehdit edicidir." dedi.

Eski danışman, İran'ın yıllardır arzuladığı nükleer silaha hala sahip olabileceğini söylese de rejim değişikliğiyle ilgili olarak ''En azından bir grup teokratik aşırılıkçı ve militarist tarafından yönetilmiyor olacak, bu da büyük bir değişiklik'' diyerek Trump'a destek verdi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.