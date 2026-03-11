ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yeni açıklamalar geldi. Ordu, Gerçek Vaad 4" operasyonunun 38’inci dalgası kapsamında Orta Doğu'da bulunan ABD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken, Orta Doğu'da bulunan ABD hedeflerine yönelik 'Gerçek Vaad 4' operasyonunun 38'inci dalgasını gerçekleştirdiğini duyurdu. Kuveyt'teki Udairi helikopter üssüne iki eş zamanlı füze saldırısı düzenlendi, çok sayıda ABD askeri etkisiz hale getirildi ve 100'den fazla yaralı Kuveyt hastanelerine sevk edildi. Bahreyn'deki Mina Selman Limanı'ndaki altyapı unsurları da İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü ve Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot kampı, ekipman hangarları ve asker konuşlanma alanları vuruldu. İran, operasyonların düşmanın tam teslimiyetini sağlayana kadar süreceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önceki açıklamalarında da 'koşulsuz teslimiyet' vurgusu yapılmıştı.

Açıklamada Kuveyt’te ABD’ye ait Udairi helikopter üssünün hedef alındığı belirtilerek, "Gerçekleştirilen iki eş zamanlı füze saldırısının ardından çok sayıda ABD askeri etkisiz hale getirildi ve 100’den fazla yaralı Kuveyt’teki hastanelere sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin 5. Filosu’nun merkezi olarak kullanılan Bahreyn’deki Mina Selman Limanı’ndaki altyapı unsurlarının da İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Aynı zamanda Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü’nde bulunan Patriot kampı, ekipman hangarları ve askerlerin konuşlandığı alanların da vurulduğu belirtildi.

''SADECE TAM TESLİMİYET''

ABD ve İsrail’e karşı yürütülen operasyonların süreceği vurgulanan açıklamada, "Sadece düşmanın tam teslimiyetini düşünüyoruz. Ülke üzerindeki savaşın gölgesi kaldırıldığında savaşı sona erdireceğiz" ifadelerine yer verildi.

TRUMP DA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamalarda, ''Koşulsuz teslimiyet, onların (İranlıların) bunu ilan etmesi olabilir ya da savaşacak kimse veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacakları bir durum da olabilir.'' demişti.