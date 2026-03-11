Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken savaşın nasıl son bulacağı konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini kullandılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 15:56

ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken Ordusu tarafından yeni açıklamalar geldi. Ordu, Gerçek Vaad 4" operasyonunun 38’inci dalgası kapsamında 'da bulunan ABD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter

0:00 98
HABERİN ÖZETİ

İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken, Orta Doğu'da bulunan ABD hedeflerine yönelik 'Gerçek Vaad 4' operasyonunun 38'inci dalgasını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kuveyt'teki Udairi helikopter üssüne iki eş zamanlı füze saldırısı düzenlendi, çok sayıda ABD askeri etkisiz hale getirildi ve 100'den fazla yaralı Kuveyt hastanelerine sevk edildi.
Bahreyn'deki Mina Selman Limanı'ndaki altyapı unsurları da İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı.
Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü ve Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot kampı, ekipman hangarları ve asker konuşlanma alanları vuruldu.
İran, operasyonların düşmanın tam teslimiyetini sağlayana kadar süreceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önceki açıklamalarında da 'koşulsuz teslimiyet' vurgusu yapılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Açıklamada ’te ABD’ye ait Udairi helikopter üssünün hedef alındığı belirtilerek, "Gerçekleştirilen iki eş zamanlı füze saldırısının ardından çok sayıda ABD askeri etkisiz hale getirildi ve 100’den fazla yaralı Kuveyt’teki hastanelere sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter

ABD’nin 5. Filosu’nun merkezi olarak kullanılan ’deki Mina Selman Limanı’ndaki altyapı unsurlarının da İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter

Aynı zamanda Muhammed el-Ahmed Deniz Üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü’nde bulunan Patriot kampı, ekipman hangarları ve askerlerin konuşlandığı alanların da vurulduğu belirtildi.

İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter

''SADECE TAM TESLİMİYET''

ABD ve İsrail’e karşı yürütülen operasyonların süreceği vurgulanan açıklamada, "Sadece düşmanın tam teslimiyetini düşünüyoruz. Ülke üzerindeki savaşın gölgesi kaldırıldığında savaşı sona erdireceğiz" ifadelerine yer verildi.

İran Devim Muhafızları savaşın bitişi için Trump'ın sözlerini kullandılar: Düşmanın tam teslimiyetiyle biter

TRUMP DA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamalarda, ''Koşulsuz teslimiyet, onların (İranlıların) bunu ilan etmesi olabilir ya da savaşacak kimse veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacakları bir durum da olabilir.'' demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rejim değişse de İran '72 saatte' nükleere sahip olabilir: İki öncü güç ile tehlikeli işbirliği
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan 'stok' taktiği: Henüz ortaya çıkarmadığı füzeleri var
ETİKETLER
#orta doğu
#kuveyt
#iran devrim muhafızları
#bahreyn
#Abd Hedefleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.