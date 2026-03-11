Bu kavşağa giren ya kaza yapıyor ya sanayiye gidiyor! Kameralar sadece kaza kaydeder oldu

Kategoriler
Isparta'da iki caddenin kesiştiği kontrolsüz kavşakta neredeyse her gün yaşanan trafik kazaları, çevre esnafı ve mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Sürekli kazalara tanık olduklarını söyleyen esnaf, işletmelerine gelen müşterilerin ve bu kavşağı kullanan sürücülerin yaşanan kazalar nedeniyle ya sanayiye ya da hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını belirterek kavşakta acil önlem alınmasını istedi. Yaşanan kazaların büyük bölümü ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.