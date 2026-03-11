ABD'li yapay zeka şirketlerine karşı Avrupa'nın en güçlü alternatiflerinden biri olarak gösterilen Mistral AI, Fransa hükümetinden büyük bir destek aldı. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, Mistral ile resmi bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Dinle Özetle

Avrupalı yapay zeka şirketi Mistral'den Fransız ordusuyla anlaşma Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 63

HABERİN ÖZETİ Avrupalı yapay zeka şirketi Mistral'den Fransız ordusuyla anlaşma Avrupa'nın önde gelen yapay zeka şirketi Mistral AI, Fransa Silahlı Kuvvetleri'ne özel yapay zeka modelleri ve hizmetleri sunmak üzere Fransa hükümetiyle önemli bir anlaşma imzaladı. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Mistral AI ile ülkenin savunma ihtiyaçları için yapay zeka hizmeti anlaşması imzaladı. Anlaşma, Fransız silahlı kuvvetleri ve savunma kurumlarına Mistral'in gelişmiş yapay zeka modellerine tam erişim sağlıyor. Mistral'in yapay zeka sistemleri, askeri operasyonel ihtiyaçları desteklemek üzere savunma alanına özel verilerle ince ayardan geçirilecek. Sistemler, Fransa kontrolündeki altyapılar üzerinde çalışacak ve Mistral için önemli bir stratejik kazanç anlamına geliyor.

Anlaşma kapsamında ülkenin silahlı kuvvetleri, savunma ajansları ve bağlı kamu kurumları, Mistral'in gelişmiş yapay zeka modellerine, yazılımlarına ve hizmetlerine tam erişim sağlayacak. Sistemler tamamen Fransa kontrolündeki altyapılar üzerinde çalıştırılacak.

Şirketin LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Mistral AI'ın geliştirmiş olduğu yapay zeka sistemleri askeri operasyonel ihtiyaçları desteklemek amacıyla savunma alanına özel verilerle ince ayardan geçirilecek.

Finansal değeri belirtilmeyen anlaşma, 2023 yılında kurulan ve geçen yıl açıklanan 2 milyar dolar tutarındaki finansman turunun ardından yaklaşık 13,6 milyar dolar değerinde olan Mistral için önemli bir kazanç anlamına geliyor.