Avrupalı yapay zeka şirketi Mistral'den Fransız ordusuyla anlaşma

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'li yapay zeka şirketlerine karşı Avrupa'nın en güçlü alternatiflerinden biri olarak gösterilen Mistral AI, Fransa hükümetinden büyük bir destek aldı. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, Mistral ile resmi bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Anlaşma kapsamında ülkenin silahlı kuvvetleri, savunma ajansları ve bağlı kamu kurumları, Mistral'in gelişmiş yapay zeka modellerine, yazılımlarına ve hizmetlerine tam erişim sağlayacak. Sistemler tamamen Fransa kontrolündeki altyapılar üzerinde çalıştırılacak.
Şirketin LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Mistral AI'ın geliştirmiş olduğu yapay zeka sistemleri askeri operasyonel ihtiyaçları desteklemek amacıyla savunma alanına özel verilerle ince ayardan geçirilecek.
Finansal değeri belirtilmeyen anlaşma, 2023 yılında kurulan ve geçen yıl açıklanan 2 milyar dolar tutarındaki finansman turunun ardından yaklaşık 13,6 milyar dolar değerinde olan Mistral için önemli bir kazanç anlamına geliyor.