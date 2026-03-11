Atatürk'ün imzasını taşıyor! Verdiği emirler tarihi zaferi getirdi: 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği emirler ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan telgraflarda Atatürk'ün 19. Fırka Komutanlığı yaptığı sırada düşmanın telgrafını ele geçirerek savaş stratejisini buna göre belirlediği tespit edildi.

Tam 111 yıl sonra gün yüzüne çıkartılan bulgularla ilgili konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Zaferlerinin yıl dönümünde yeni emirler ortaya çıktıkça, özellikle Çanakkale cephesindeki Cevat Paşa, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli komutanların emirleri ve içerikleri ortaya çıktıkça savaşın ve zaferlerin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaya başlandı" diye konuştu.

"DÜŞMANA DARBEYİ VURMAK ÜZERE İLERİ ATILINIZ"

19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan emirde şu ifadeler yer alıyordu;

"Karşımızdaki düşman kumandanı telsiz telgrafla (buraya imdat gemileri yetiştiriniz) diye müracaat eylediği mevki müstahkemden çalınan telsiz telgraftan anlaşılmıştır. Binaenaleyh karşımızda bir liv yani 4 tabur vardır. Düşmanın takviye kıtaatı almasına meydan vermeyerek harekat-ı taaruziyeye devam ve düşmanı mevzilerinden tard ediniz. Bunun için bundan evvelki emrimle bildirdiğim vecihle 125. Alay bir taburunu 27. Alaya gönderecek ve diğer kuvvetiyle 14. Alayın ihtiyatını teşkil edecektir. Gerek 14. ve gerekse 27. Alaylarla sol cenahımızdaki diğer kuvvetler hemen alayın gerideki ihtiyatlarını düşmana seri ve kat'i darbeyi vurmak üzere ileri atılınız. 15. Alay hat-ı harb gerisine hareket etti. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu grupları piyademizin ileri hareketini müteakiben takip ve himaye edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"ÇANAKKALE RUHU İNŞALLAH EBEDİYEN VAR OLACAKTIR"

Her şeyin Çanakkale'de başladığını görmenin Mustafa Kemal'le alakalı daha da farklı anlamlara büründürdüğünü dile getiren İsmail Kaşdemir, "Özellikle Anafartalar kahramanı olarak nam salmış ve tarih sahnesine Çanakkale'de adım atmış ve daha sonra Milli Mücadelemizin başkomutanlığını yaparak arkadaşlarıyla beraber kurduğu cumhuriyeti aslında Çanakkale'de her şeyin başladığını görmek Mustafa Kemal'le alakalı bizleri daha da farklı anlamlara büründürüyor. Çünkü Çanakkale cephesinde bir mukayese yaptığımız zaman bize saldıranlara karşı bir zayıflığımız söz konusu teçhizat olarak, malzeme olarak ama gerçekten Mehmetçiğin vatan sevgisi ve imanıyla birleşince de oradaki akıllı yönetimde zaferleri getirmiş oldu. Çanakkale, Türk milleti için Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı yani vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara bırakıldığı bir karakterdir, bir ruhtur. Çanakkale ruhu da inşallah ebediyen var olacaktır" dedi.