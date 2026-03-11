Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Atatürk'ün imzasını taşıyor! Verdiği emirler tarihi zaferi getirdi: 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında düşman telgraflarının ele geçirildiği ortaya çıktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman telgraflarını ele geçirdiği ve savaş stratejisinin belirlenmesinde büyük rol oynadığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 11:31

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği emirler ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan telgraflarda Atatürk'ün 19. Fırka Komutanlığı yaptığı sırada düşmanın telgrafını ele geçirerek savaş stratejisini buna göre belirlediği tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Atatürk'ün imzasını taşıyor! Verdiği emirler tarihi zaferi getirdi: 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, düşmanın telsiz telgrafını ele geçirerek savaş stratejisini belirlediği ve bu doğrultuda emirler verdiği ortaya çıktı.
Gün yüzüne çıkan telgraflar, Mustafa Kemal'in 19. Fırka Komutanlığı yaptığı sırada düşmanın imdat talebini içeren telsiz telgrafını ele geçirdiğini göstermektedir.
Bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal, düşmanın takviye almasına meydan vermeyerek harekat-ı taaruziyeye devam etme ve düşmanı mevzilerinden tard etme emrini vermiştir.
Emirde, mevcut kuvvetlerin düşmana seri ve kat'i darbeyi vurmak üzere ileri atılması istenmiştir.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu yeni bulguların savaşın ve zaferlerin büyüklüğünü daha iyi anlamayı sağladığını belirtmiştir.
Kaşdemir, Çanakkale ruhunun vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara bırakıldığı bir karakter olduğunu ve inşallah ebediyen var olacağını ifade etmiştir.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Atatürk'ün imzasını taşıyor! Verdiği emirler tarihi zaferi getirdi: 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı

ZAFERİN BÜYÜKLÜĞÜ DAHA İYİ ANLAŞILDI

Tam 111 yıl sonra gün yüzüne çıkartılan bulgularla ilgili konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Zaferlerinin yıl dönümünde yeni emirler ortaya çıktıkça, özellikle Çanakkale cephesindeki Cevat Paşa, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli komutanların emirleri ve içerikleri ortaya çıktıkça savaşın ve zaferlerin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaya başlandı" diye konuştu.

Atatürk'ün imzasını taşıyor! Verdiği emirler tarihi zaferi getirdi: 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı

"DÜŞMANA DARBEYİ VURMAK ÜZERE İLERİ ATILINIZ"

19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan emirde şu ifadeler yer alıyordu;

"Karşımızdaki düşman kumandanı telsiz telgrafla (buraya imdat gemileri yetiştiriniz) diye müracaat eylediği mevki müstahkemden çalınan telsiz telgraftan anlaşılmıştır. Binaenaleyh karşımızda bir liv yani 4 tabur vardır. Düşmanın takviye kıtaatı almasına meydan vermeyerek harekat-ı taaruziyeye devam ve düşmanı mevzilerinden tard ediniz. Bunun için bundan evvelki emrimle bildirdiğim vecihle 125. Alay bir taburunu 27. Alaya gönderecek ve diğer kuvvetiyle 14. Alayın ihtiyatını teşkil edecektir. Gerek 14. ve gerekse 27. Alaylarla sol cenahımızdaki diğer kuvvetler hemen alayın gerideki ihtiyatlarını düşmana seri ve kat'i darbeyi vurmak üzere ileri atılınız. 15. Alay hat-ı harb gerisine hareket etti. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu grupları piyademizin ileri hareketini müteakiben takip ve himaye edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün imzasını taşıyor! Verdiği emirler tarihi zaferi getirdi: 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı

"ÇANAKKALE RUHU İNŞALLAH EBEDİYEN VAR OLACAKTIR"

Her şeyin Çanakkale'de başladığını görmenin Mustafa Kemal'le alakalı daha da farklı anlamlara büründürdüğünü dile getiren İsmail Kaşdemir, "Özellikle Anafartalar kahramanı olarak nam salmış ve tarih sahnesine Çanakkale'de adım atmış ve daha sonra Milli Mücadelemizin başkomutanlığını yaparak arkadaşlarıyla beraber kurduğu cumhuriyeti aslında Çanakkale'de her şeyin başladığını görmek Mustafa Kemal'le alakalı bizleri daha da farklı anlamlara büründürüyor. Çünkü Çanakkale cephesinde bir mukayese yaptığımız zaman bize saldıranlara karşı bir zayıflığımız söz konusu teçhizat olarak, malzeme olarak ama gerçekten Mehmetçiğin vatan sevgisi ve imanıyla birleşince de oradaki akıllı yönetimde zaferleri getirmiş oldu. Çanakkale, Türk milleti için Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı yani vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara bırakıldığı bir karakterdir, bir ruhtur. Çanakkale ruhu da inşallah ebediyen var olacaktır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Roma dönemine ait tarihi eser kepçe ile yok edildi! Tepki çeken yıkıma suç duyurusu
Nusret Mayın Gemisi tarihi rotasında: Çanakkale Zaferi yeniden anıldı
Taşhan'da tarihi keşif! 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tuttu
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.