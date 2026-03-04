Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Roma dönemine ait tarihi eser kepçe ile yok edildi! Tepki çeken yıkıma suç duyurusu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi sarnıç, iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırıldı. Antalya Müze Müdürlüğü olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Roma dönemine ait tarihi eser kepçe ile yok edildi! Tepki çeken yıkıma suç duyurusu
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi sarnıç, iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırıldı. Antalya Müze Müdürlüğü olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sarnıcın bulunduğu Yeşilbayır Mahallesi’ndeki 1247 ada 9 parselin hissedarları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.

Roma dönemine ait tarihi eser kepçe ile yok edildi! Tepki çeken yıkıma suç duyurusu

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, daha önce Antalya Müzesi eski binasının yıkım sürecinde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda gündeme gelmişti. Akdoğan, süreç boyunca kararların hukuki dayanaklarının incelenmesi gerektiğini belirterek raporları sorguladığını ifade etmiş ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

"TARİHE NOT DÜŞTÜK, SİZİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM"

Akdoğan, müzenin yıkımına ilişkin hazırlanan Deprem Performans Analizi Hesap Raporu’na da eleştiriler yöneltmişti. Söz konusu raporu hazırlayan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Aykaç hakkında yaptığı değerlendirmelerde raporun içeriğine yönelik şüphelerini dile getirmişti.

Akdoğan konuyla ilgili açıklamalarında, “Tarihe not düştük, sizi Allah’a havale ediyorum” ve “Belki Hoca inanılmaz düzgün bir rapor yaptı ama ben bu saatten sonra her şeye şüpheyle yaklaşırım” şeklinde konuşmuştu.

Roma dönemine ait tarihi eser kepçe ile yok edildi! Tepki çeken yıkıma suç duyurusu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve iş makinesiyle tahrip edilerek ortadan kaldırılan tarihi sarnıcın bulunduğu parselin hissedarları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.

Söz konusu parselin kuzey sınırında yer alan sarnıcın zarar gördüğüne ilişkin ihbar üzerine 25 Şubat 2026 tarihinde bölgede inceleme yapıldı. Döşemealtı Polis Karakolu ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen incelemede, yapının zemin seviyesindeki tüm mimari unsurlarının iş makinesiyle tamamen yok edildiği belirlendi. Hazırlanan teknik raporda, hafriyatın bir kısmının yapı haznesine doldurulduğu, kalan kısmının ise alan dışına taşındığı tespitine yer verildi. Alanda yapıya ait herhangi bir mimari malzemeye rastlanmadığı kaydedildi.

HAZNE BÖLÜMÜ KISMEN AYAKTA

Rapora göre sarnıcın zemin altında kalan hazne bölümünün bir kısmı korunmuş durumda. Açıkta kalan bölümlerde iç yüzey sıvalarının görülebildiği belirtildi. Geçmiş yıllara ait uydu görüntülerinde yapının üst bölümünde dairesel planlı taş duvar izlerinin bulunduğu ifade edildi.

Roma dönemine ait tarihi eser kepçe ile yok edildi! Tepki çeken yıkıma suç duyurusu

Arşiv kayıtlarında yapıya ilişkin daha önce herhangi bir tescil işlemi yapılmadığı belirlenirken, mimari özellikleri ve bölgedeki benzer örnekler dikkate alınarak yapının Roma dönemine ait olabileceği ve Osmanlı döneminden günümüze kadar kullanılmış olabileceği değerlendirildi.

“TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI NİTELİĞİNDE”

Teknik değerlendirmede söz konusu yapının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı belirtildi. Antalya Müze Müdürlüğü, Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması talebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Ayrıca eski uydu görüntüleri ve zeminde korunmuş hazne kısmı esas alınarak tescil sürecinin başlatılması, alanda kazı ve rehabilitasyon çalışması yapılması ve özgün haline uygun restorasyon projesi hazırlanmasının ilgili kurulda değerlendirilmesi istendi.
Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

