Bursa su kesintisi 4 Mart! BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Bursa su kesintisi listesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından paylaşıldı. Listede yer alan bilgilere göre bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintilerinin arıza kaynaklı olduğu belirtildi. BUSKİ kesintilerden etkilenen mahalleleri de duyurdu. Peki Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte 4 Mart Bursa su kesintisi listesi...

BURSA SU KESİNTİSİ 4 MART BUSKİ

BUSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey ve Züferbey mahallesinde zaman zaman su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintilerinin 13 Mart 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşanan su kesintilerinin detayları ise şöyle:

Nilüfer Su Kesintisi 4 Mart

Nilüfer ilçesinin Üçevler Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintisinin 12.30'da sona ermesi bekleniyor.

İlçeye bağlı olan 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde de su kesintisi yaşanıyor. yol çalışmaları sırasında ana hatta zarar verilmesi nedeniyle meydana gelen su kesintisinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Osmangazi Su Kesintisi 4 Mart

Osmangazi ilçesinin Panayır Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarından beri su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan kesintinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada "OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D33 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi 6.Bilgin Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 04.03.2026 Tarihinde 10:00 ile 14:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yıldırım Su Kesintisi 4 Mart

Yıldırım ilçesinin ise Demetevler, İsabey ve Karapınar mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan üç su kesintisinin de arıza kaynaklı olduğu belirtildi. Açıklanan bilgilere göre Demetevler ve Karapınar su kesintisinin saat 15.00'te, İsabey su kesintisinin ise saat 16.00'da sona ermesi bekleniyor.