Erzurumspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşılaşacaklar

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta taraftarların gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçları kapsamında bugün TFF 1. Lig ekipleri Erzurumspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelenin yayın bilgisi, saati ve hakem kadrosu duyuruldu. Futbolseverler tarafından Erzurumspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta merak ediliyor.

Erzurumspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşılaşacaklar
'nda C Grubu'nda bugün 4. ve son mücadeleler oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı. İki takım da güncel olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3 puan topladı. Taraftarlar tarafından Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Erzurumspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşılaşacaklar

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Keçiörengücü maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Erzurumspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşılaşacaklar

Erzurumspor bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 3 puan toplayan Erzurumspor güncel olarak ligde 6. sırada yer alıyor. Keçiörengücü ise bu sezon 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 3 puan toplayan Keçiörengücü, averaj farkından dolayı Erzurumspor'un gerisinde 7. sırada bulunuyor.

Erzurumspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşılaşacaklar

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Keçiörengücü maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Hakan Ülker yönetecek. Ülker'in yardımcılıklarını ise Arif Dilmeç ve Ömer Yasin Gezer yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Emre Can Furuncu olurken, VAR koltuğunda ise Sinan Dereci oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak'ın görev alacağı duyuruldu.

