Kayseri’de 7,7 milyon yıllık tarihe sahip alanda yürütülen aydınlatma çalışmalarında, 2025 yılında da çok sayıda fosil gün yüzüne çıkarıldı. Son çalışmalarda 103 parça bulunurken, yapılan incelemelere göre bu fosillerin daha önce tespit edilen türlerden daha genç bir türe ait olduğu tahmin ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taşhan'da tarihi keşif! 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tuttu Kayseri'de 7,7 milyon yıllık tarihe sahip alanda yürütülen kazılarda 2025 yılında 103 parça fosil gün yüzüne çıkarıldı ve bu fosillerin daha önce tespit edilen türlerden daha genç olduğu tahmin ediliyor. Kayseri'deki 7,7 milyon yıllık tarihe sahip alanda yürütülen aydınlatma çalışmalarında 2025 yılında çok sayıda fosil bulundu. Son çalışmalarda 103 parça fosil tespit edildi ve bu fosillerin daha önce bulunan türlerden daha genç bir türe ait olduğu düşünülüyor. Fosil parçalarının tek bir canlıya ait olduğu sanılıyor. Bulunan fosil parçaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Bilim Merkezi'nde ayaklandırma çalışmaları yapıldıktan sonra sergilenmeye başlandı. Anadolu'nun coğrafi, iklimsel ve habitat olarak ne kadar çeşitli olduğunu gösteren bu kazılarda, daha önce 7,5 milyon yıl olarak nitelendirilen fosillerin süre açısından 7,7 milyon yıla eriştiği gözlemleniyor.

Fosil parçalarının tek bir canlıya ait olduğu düşünülüyor. Bölgeden çıkarılan parçalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet veren Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen ayaklandırma çalışmalarının ardından sergilenmeye başlandı.

"ÇOK DEĞERLİ FOSİL BULGULARINA RASTLIYORUZ"

Anadolu'nun birçok coğrafi noktanın kesişimi olduğunu ve bu sebeple önemli bir kara köprüsü olduğunu söyleyen Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, "Kurtarma kazısı ile beraber 2018 yılında başladı kazalarımız. 2025, hatta 2026 yılına geldik. Son çalışmalarımız da 2025 yılında oldu. Çevril-Taşhan bölgesinde çıkan 5 hortumlu kafatası ve bir karnivor, yani etçil alt çenesi ile beraber önemli buluntulara rastladık. Bunlar bizim fauna için önemli buluntular. Bunların diğer bir özelliği ise geçmiş yıllarda bulduğumuz türlerden daha genç olması. 2025 yılındaki buluntularda toplam 103 parça bulduk. Yazları arazi çalışmaları bittikten sonra Bilim Merkezi'ne geliyoruz. Bilim Merkezi'nde genellikle çıkardığımız fosillerin temizlenmesi ve onarılmasını yapıyoruz. Bunun haricinde ayaklandırma da yapıyoruz. Ayaklandırmalar genellikle 3D çalışmalarıyla beraber sürmektedir. Bizde var olan fosilleri tarama cihazlarıyla 3D'lere aktararak, basımlarını sağlıyoruz. Var olmayan eserleri ise makalelerden bire bir aynı türün kopyasının çizerek, onları da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kazılarda bulduğumuz eserler aslında bize Anadolu'nun coğrafi, iklimsel ve habitat olarak ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Geçmişte yaşayan bu canlılar, Anadolu'nun o tarihten günümüze nasıl değiştiğini gösteren bir süreç aslında. Anadolu aslında Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir kara köprüsü olduğu için çok değerli fosil bulgularına rastlıyoruz. Bunlardan biri tabii ki de Kayseri'de bulunan Yamula Barajı lokalitesi. Bu lokalitenin önemlerinden birisi de şu; çok farklı türlerin yaşamış olması. Bunun üstüne bir de primat bulgusuna eğer rastlarsak bilimsel camia açısından daha değerli kılınabilir bir özellikte yaşanılan bölge olduğunu söyleyebileceğiz. Bizlere destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"7,7 MİLYON YILA ERİŞTİĞİNİ DE GÖZLEMLİYORUZ"

Amaçlarının gençlere yapacakları bilimsel çalışmalarda fırsat vermek olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Malumunuz Kayseri'mizde sadece fiziki altyapı ile ilgili belediyecilik hizmetleri yönünde gayret göstermiyoruz. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir, vaatlerini en çok hayata geçiren belediye başkanı ya da belediye olma iradesinin yanında, aynı şekilde doğal güzelliklerimizi, kültürel zenginliklerimizi, gastronomi alanındaki yine çeşitliliğimizi insanlarla buluşturma adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kızılırmak'ın hemen kenarında, yanı başında özellikle o bölgede ama aynı zamanda Ağırnas bölgesinde de olmak üzere fosillerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili güzelleştirme çalışmalarımız da var ama son süreçte bulmuş olduğumuz 103 tane fosillerle ilgili veri elde edildi. Bunların arasında tabii çok ilginç olan ve gerçekten bilim adamlarının takip ettiği veriler olduğunu da hep beraber biliyoruz. Daha önce 7,5 milyon yıl olarak nitelendirilen fosillerle ilgili süre açısından da son yapılan analizler ve bilimsel çalışmalarla 7,7 milyon yıla eriştiğini de gözlemliyoruz. Kayseri'miz yeraltı zenginlikleriyle, tabii ki doğal güzellikleriyle, Kapuzbaşı Şelalesi ile ya da benzeri Kapadokya ile bütünleşik yapısıyla ayrı bir güzellik arz ediyor. Ayrı bir çeşitlilik arz ediyor. Amacımız gençlerimize bilimsel olarak yapılacak çalışmalarda fırsat vermek, onları yüreklendirmek ve gayretlerimizi sürdürmek" diye konuştu.