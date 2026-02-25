Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Taşhan'da tarihi keşif! 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tuttu

Kayseri'de Taşhan bölgesinde 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tutan kazılarda yeni fosil parçaları bulundu. Dev fosil parçalarının tek bir canlıya ait olduğu düşünülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 13:24

Kayseri’de 7,7 milyon yıllık tarihe sahip alanda yürütülen aydınlatma çalışmalarında, 2025 yılında da çok sayıda fosil gün yüzüne çıkarıldı. Son çalışmalarda 103 parça bulunurken, yapılan incelemelere göre bu fosillerin daha önce tespit edilen türlerden daha genç bir türe ait olduğu tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Taşhan'da tarihi keşif! 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tuttu

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'de 7,7 milyon yıllık tarihe sahip alanda yürütülen kazılarda 2025 yılında 103 parça fosil gün yüzüne çıkarıldı ve bu fosillerin daha önce tespit edilen türlerden daha genç olduğu tahmin ediliyor.
Kayseri'deki 7,7 milyon yıllık tarihe sahip alanda yürütülen aydınlatma çalışmalarında 2025 yılında çok sayıda fosil bulundu.
Son çalışmalarda 103 parça fosil tespit edildi ve bu fosillerin daha önce bulunan türlerden daha genç bir türe ait olduğu düşünülüyor.
Fosil parçalarının tek bir canlıya ait olduğu sanılıyor.
Bulunan fosil parçaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Bilim Merkezi'nde ayaklandırma çalışmaları yapıldıktan sonra sergilenmeye başlandı.
Anadolu'nun coğrafi, iklimsel ve habitat olarak ne kadar çeşitli olduğunu gösteren bu kazılarda, daha önce 7,5 milyon yıl olarak nitelendirilen fosillerin süre açısından 7,7 milyon yıla eriştiği gözlemleniyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Taşhan'da tarihi keşif! 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tuttu

Fosil parçalarının tek bir canlıya ait olduğu düşünülüyor. Bölgeden çıkarılan parçalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde hizmet veren Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen ayaklandırma çalışmalarının ardından sergilenmeye başlandı.

Taşhan'da tarihi keşif! 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tuttu

"ÇOK DEĞERLİ FOSİL BULGULARINA RASTLIYORUZ"

Anadolu'nun birçok coğrafi noktanın kesişimi olduğunu ve bu sebeple önemli bir kara köprüsü olduğunu söyleyen Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, "Kurtarma kazısı ile beraber 2018 yılında başladı kazalarımız. 2025, hatta 2026 yılına geldik. Son çalışmalarımız da 2025 yılında oldu. Çevril-Taşhan bölgesinde çıkan 5 hortumlu kafatası ve bir karnivor, yani etçil alt çenesi ile beraber önemli buluntulara rastladık. Bunlar bizim fauna için önemli buluntular. Bunların diğer bir özelliği ise geçmiş yıllarda bulduğumuz türlerden daha genç olması. 2025 yılındaki buluntularda toplam 103 parça bulduk. Yazları arazi çalışmaları bittikten sonra Bilim Merkezi'ne geliyoruz. Bilim Merkezi'nde genellikle çıkardığımız fosillerin temizlenmesi ve onarılmasını yapıyoruz. Bunun haricinde ayaklandırma da yapıyoruz. Ayaklandırmalar genellikle 3D çalışmalarıyla beraber sürmektedir. Bizde var olan fosilleri tarama cihazlarıyla 3D'lere aktararak, basımlarını sağlıyoruz. Var olmayan eserleri ise makalelerden bire bir aynı türün kopyasının çizerek, onları da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kazılarda bulduğumuz eserler aslında bize Anadolu'nun coğrafi, iklimsel ve habitat olarak ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Geçmişte yaşayan bu canlılar, Anadolu'nun o tarihten günümüze nasıl değiştiğini gösteren bir süreç aslında. Anadolu aslında Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir kara köprüsü olduğu için çok değerli fosil bulgularına rastlıyoruz. Bunlardan biri tabii ki de Kayseri'de bulunan Yamula Barajı lokalitesi. Bu lokalitenin önemlerinden birisi de şu; çok farklı türlerin yaşamış olması. Bunun üstüne bir de primat bulgusuna eğer rastlarsak bilimsel camia açısından daha değerli kılınabilir bir özellikte yaşanılan bölge olduğunu söyleyebileceğiz. Bizlere destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Taşhan'da tarihi keşif! 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tuttu

"7,7 MİLYON YILA ERİŞTİĞİNİ DE GÖZLEMLİYORUZ"

Amaçlarının gençlere yapacakları bilimsel çalışmalarda fırsat vermek olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Malumunuz Kayseri'mizde sadece fiziki altyapı ile ilgili belediyecilik hizmetleri yönünde gayret göstermiyoruz. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir, vaatlerini en çok hayata geçiren belediye başkanı ya da belediye olma iradesinin yanında, aynı şekilde doğal güzelliklerimizi, kültürel zenginliklerimizi, gastronomi alanındaki yine çeşitliliğimizi insanlarla buluşturma adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kızılırmak'ın hemen kenarında, yanı başında özellikle o bölgede ama aynı zamanda Ağırnas bölgesinde de olmak üzere fosillerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili güzelleştirme çalışmalarımız da var ama son süreçte bulmuş olduğumuz 103 tane fosillerle ilgili veri elde edildi. Bunların arasında tabii çok ilginç olan ve gerçekten bilim adamlarının takip ettiği veriler olduğunu da hep beraber biliyoruz. Daha önce 7,5 milyon yıl olarak nitelendirilen fosillerle ilgili süre açısından da son yapılan analizler ve bilimsel çalışmalarla 7,7 milyon yıla eriştiğini de gözlemliyoruz. Kayseri'miz yeraltı zenginlikleriyle, tabii ki doğal güzellikleriyle, Kapuzbaşı Şelalesi ile ya da benzeri Kapadokya ile bütünleşik yapısıyla ayrı bir güzellik arz ediyor. Ayrı bir çeşitlilik arz ediyor. Amacımız gençlerimize bilimsel olarak yapılacak çalışmalarda fırsat vermek, onları yüreklendirmek ve gayretlerimizi sürdürmek" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karnesi kötü olunca evden kaçtı, camiye sığındı: Donmak üzereyken duyduğu ses hayatını değiştirdi
Bakan Ersoy, Türk dizilerine destek programının kriterlerini yapımcılarla görüştü
ETİKETLER
#Paleontoloji
#Arkeolojik Kazı
#Yamula Barajı
#Kayseri Fosilleri
#Bilimsel Bulgular
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.