Karnesi kötü olunca evden kaçtı, camiye sığındı: Donmak üzereyken duyduğu ses hayatını değiştirdi

Kocaeli'de 15 yaşlarındayken zayıf gelen karnesini ailesine göstermekten korkan ve evden kaçan Akan Uran, geceyi geçirmek için sığındığı bir cami avlusunda donmak üzereyken uyandı.

YÜZDE 45 ENGELLİ KALDI

O gece yaşadığı korku ve travma nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başlayan Uran’a yüzde 45 engelli kaldı. Hastalığının ilk dönemlerinde eve kapanan Uran, bu zorlu süreci kendi imkânlarıyla yaptığı karakalem ve boya resimleriyle aşmaya çalıştı.

300'ÜN ÜZERİNDE ESER ÜRETTİ

Zamanla sanat eğitimleri alarak yeteneğini geliştiren genç adam, 300’ün üzerinde eser üreterek 4’üncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yaşadığı o zorlu geceyi ve rahatsızlığının başlangıç sürecini anlatan Uran, korkunun hayatını nasıl değiştirdiğini dile getirdi.

"O SESİN ALLAH TARAFINDAN GELDİĞİNE İNANIYORUM"

Camiden uyurken bir ses duyup uyandığını söyleyen Uran, "O sesin Allah tarafından geldiğine inanıyorum; çünkü o sesi duymasaydım kış günü orada donarak ölecektim. O uyandıran sesten sonra korkularım ve başka sesler duymalarım başladı. Tedavim de bu şekilde başlamış oldu" ifadelerini kullandı.

"KALEMİM ELİMDE OLDUĞU SÜRECE HİÇBİR ENGEL TANIMAM"

Rahatsızlandığı ilk dönemde çevresiyle iletişimini kestiğini ancak resim çizmenin kendisine bir çıkış kapısı olduğunu belirten Uran, sanata tutunma serüvenini şöyle anlattı:

"İlk başlarda kendimi tamamen eve kapattım. Çizimlere de o dönemde kendi imkanlarımla başladım. Ortaokulu bitirdikten sonra eğitime de katılarak kendimi geliştirdim. Karakalem, çizgi film karakterleri, manzara, karikatür ve doğa resimleri yapıyorum. Uzun zamandan beri hastanede tedavi görüyorum ama şu an resimlerim bana büyük bir huzur veriyor, mutlu oluyorum. Şimdiki halime çok şükrediyorum, eskisinden çok daha iyiyim. Kalemim elimde olduğu sürece hiçbir engel tanımam"