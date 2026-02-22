Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Karnesi kötü olunca evden kaçtı, camiye sığındı: Donmak üzereyken duyduğu ses hayatını değiştirdi

Kocaeli'de 15 yaşlarında karnesi kötü olduğu için korkup evden kaçan ve bir caminin avlusuna sığınan Akan Uran, donmak üzereyken bir ses duyup uyandı O gecenin travmasıyla yüzde 45 engelli kalan 33 yaşındaki Uran, tedavi süreci sırasında kendini sanata verdi. Karanlık günleri geride bırakan Uran, 4'üncü sergisini açtı.

Kocaeli'de 15 yaşlarındayken zayıf gelen karnesini ailesine göstermekten korkan ve evden kaçan Akan Uran, geceyi geçirmek için sığındığı bir cami avlusunda donmak üzereyken uyandı.

Karnesi kötü olunca evden kaçtı, camiye sığındı: Donmak üzereyken duyduğu ses hayatını değiştirdi

YÜZDE 45 ENGELLİ KALDI

O gece yaşadığı korku ve nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başlayan Uran’a yüzde 45 engelli kaldı. Hastalığının ilk dönemlerinde eve kapanan Uran, bu zorlu süreci kendi imkânlarıyla yaptığı karakalem ve boya resimleriyle aşmaya çalıştı.

Karnesi kötü olunca evden kaçtı, camiye sığındı: Donmak üzereyken duyduğu ses hayatını değiştirdi

300'ÜN ÜZERİNDE ESER ÜRETTİ

Zamanla eğitimleri alarak yeteneğini geliştiren genç adam, 300’ün üzerinde eser üreterek 4’üncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yaşadığı o zorlu geceyi ve rahatsızlığının başlangıç sürecini anlatan Uran, korkunun hayatını nasıl değiştirdiğini dile getirdi.

Karnesi kötü olunca evden kaçtı, camiye sığındı: Donmak üzereyken duyduğu ses hayatını değiştirdi

"O SESİN ALLAH TARAFINDAN GELDİĞİNE İNANIYORUM"

Camiden uyurken bir ses duyup uyandığını söyleyen Uran, "O sesin Allah tarafından geldiğine inanıyorum; çünkü o sesi duymasaydım kış günü orada donarak ölecektim. O uyandıran sesten sonra korkularım ve başka sesler duymalarım başladı. Tedavim de bu şekilde başlamış oldu" ifadelerini kullandı.

Karnesi kötü olunca evden kaçtı, camiye sığındı: Donmak üzereyken duyduğu ses hayatını değiştirdi

"KALEMİM ELİMDE OLDUĞU SÜRECE HİÇBİR ENGEL TANIMAM"

Rahatsızlandığı ilk dönemde çevresiyle iletişimini kestiğini ancak çizmenin kendisine bir çıkış kapısı olduğunu belirten Uran, sanata tutunma serüvenini şöyle anlattı:

"İlk başlarda kendimi tamamen eve kapattım. Çizimlere de o dönemde kendi imkanlarımla başladım. Ortaokulu bitirdikten sonra eğitime de katılarak kendimi geliştirdim. Karakalem, çizgi film karakterleri, manzara, karikatür ve doğa resimleri yapıyorum. Uzun zamandan beri hastanede tedavi görüyorum ama şu an resimlerim bana büyük bir huzur veriyor, mutlu oluyorum. Şimdiki halime çok şükrediyorum, eskisinden çok daha iyiyim. Kalemim elimde olduğu sürece hiçbir engel tanımam"

ETİKETLER
#Resim
#travma
#sanat
#Engelli Kamu Personeli
#Engellilik
#Akan Uran
#Kültür - Sanat
