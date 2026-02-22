Aç kurtlar köye indi, halk paniğe kapıldı! Sürü halinde gezip, yiyecek aradılar

Kategoriler
Artvin’in Şavşat ilçesinde dağlarda aç kalan kurt sürüsü, sabaha karşı yerleşim alanına inerek evlerin çevresinde dolaştı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurtlar köy halkında paniğe neden oldu. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 9 yetişkin kurdun yerleşim alanı içerisinde dolaşarak yiyecek aradığı görüldü. Kurtların evlerin etrafında uzun süre gezdiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.