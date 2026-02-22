Türkiye'de erken seçim olmadığı takdirde 2028 yılında yapılması beklenen genel seçimlere 2 yıllık bir süre bulunurken siyaset gündemi de her geçen hafta daha da sıcak bir hal alıyor.

HABERİN ÖZETİ Son seçim anketi açıklandı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark: Bir parti atağa geçti Türkiye'de 2028'de yapılması beklenen genel seçimler öncesinde TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında paylaşılan son seçim anketine göre AK Parti'nin CHP'nin 6 puan önünde olduğu ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik kamuoyu algısında değişimler yaşandığı belirtildi. BETİMAR'ın anketine göre AK Parti %33,2, CHP %27,9 oy oranına sahip. Ankette yer alan diğer partilerin oy oranları ise DEM Parti %8,8, MHP %8,5, İYİ Parti %6.3 olarak sıralanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun dava süreciyle ilgili yapılan araştırmaya göre toplumun %50'si İmamoğlu ile ilgili olumsuz görüş belirtirken, %32.2'si olumlu görüş belirtiyor. Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda ikinci tura kaldığı takdirde 2018 ve 2023'ten daha yüksek bir oyla seçilebileceği öngörülüyor.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında yapılan son seçim anketinin bilgileri paylaşıldı.

AK PARTİ CHP'NİN 6 PUAN ÖNÜNDE

BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman'ın canlı yayında açıkladığı bilgilerde partilerin oy oranında dikkat çekici sonuçlar görüldü. Ankette yer alan siyasi partiler ve oy oranları şu şekilde:

AK Parti: %33,2

CHP: %27,9

DEM Parti: %8,8

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6.3

Anahtar Parti: %4,5

Zafer Partisi: %4.3

Yeniden Refah Partisi: %2.8

Türkiye İşçi Partisi: %1,5

Saadet Partisi: %1

Diğer Partiler: %1.2

EKREM İMAMOĞLU DETAYI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile yapılan araştırma da programda paylaşıldı.

BETİMAR'ın yaptığı İmamoğlu araştırmasının 9-12 Şubat tarihlerini kapsadığını belirten Gürkan Duman şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dava süreci ya da tutuklanma sürecinde bunu sorduğumuz zaman toplumun yüzde 55'i bunu bir siyasi bir karar olarak görüyordu.

Bugün sorduğumuz zaman toplumun yüzde 50'si Ekrem İmamoğlu ile ilgili olumsuz görüşü olduğunu, yüzde yüzde 32.2'si de olumlu görüşü olduğunu ifade ediyor."

"SEÇMEN ÖZGÜR ÖZEL KADAR NET DEĞİL"

Duman "Ekrem İmamoğlu ile ilgili Sayın Özgür Özel bu konuda çok net ama kendi seçmeni o kadar net değil." sözleriyle CHP seçmeninin tutumunu özetledi.

ERDOĞAN ADAY OLURSA NE KADAR OY ALIR?

Program sunucusu Gürkan Hacır'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması halinde alabileceği minimum oyla ilgili ne söylersin?" sorusuna da cevap veren Gürkan Duman şu ifadeleri kullandı:

"İlk tur sürecinde bütün partiler en yüksek oyu alıp mecliste olmak isteyeceklerdir. Onun için mümkün mertebede kendi adaylıklarını ön plana çıkartacaklar. Pazarlıklar ikinci tura kalacaktır.

"ERDOĞAN YÜKSEK OYLA SEÇİLİR AMA 2 ŞARTLA"

Bugün ikinci tura kaldığı zaman da Sayın Erdoğan'ın 2018 ve 2023'ten daha yüksek bir oyla seçileceğini söyleyebilirim ama bunun da iki tane şartı var.

Terörsüz Türkiye sürecinin sonucu. Orada etnik milliyetçilik yapan yaklaşık yüzde 3 var. Özellikle geri kalan yüzde 7 ile yaklaşık yüzde 4'ünde bir olumluluk olduğunu ifade etmek lazım. Diğer tarafta da emekliler."