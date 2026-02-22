Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Son seçim anketi açıklandı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark: Bir parti atağa geçti

Türk siyasetinde her hafta gündem daha da sıcak bir hal alırken seçim anketleri de büyük önem kazanıyor. BETİMAR'ın yaptığı son seçim anketi ilk kez TGRT Haber'de açıklandı. Buna göre AK Parti ile CHP arasında 6 puanlık bir fark var. Şirketin Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı çalışmanın sonuçları da dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 03:32
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 03:45

Türkiye'de erken seçim olmadığı takdirde 2028 yılında yapılması beklenen genel seçimlere 2 yıllık bir süre bulunurken siyaset gündemi de her geçen hafta daha da sıcak bir hal alıyor.

Son seçim anketi açıklandı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark: Bir parti atağa geçti

0:00 153
HABERİN ÖZETİ

Son seçim anketi açıklandı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark: Bir parti atağa geçti

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de 2028'de yapılması beklenen genel seçimler öncesinde TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında paylaşılan son seçim anketine göre AK Parti'nin CHP'nin 6 puan önünde olduğu ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik kamuoyu algısında değişimler yaşandığı belirtildi.
BETİMAR'ın anketine göre AK Parti %33,2, CHP %27,9 oy oranına sahip.
Ankette yer alan diğer partilerin oy oranları ise DEM Parti %8,8, MHP %8,5, İYİ Parti %6.3 olarak sıralanıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun dava süreciyle ilgili yapılan araştırmaya göre toplumun %50'si İmamoğlu ile ilgili olumsuz görüş belirtirken, %32.2'si olumlu görüş belirtiyor.
Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda ikinci tura kaldığı takdirde 2018 ve 2023'ten daha yüksek bir oyla seçilebileceği öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında yapılan son seçim anketinin bilgileri paylaşıldı.

Son seçim anketi açıklandı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark: Bir parti atağa geçti

AK PARTİ CHP'NİN 6 PUAN ÖNÜNDE

BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman'ın canlı yayında açıkladığı bilgilerde partilerin oy oranında dikkat çekici sonuçlar görüldü. Ankette yer alan siyasi partiler ve oy oranları şu şekilde:

  • AK Parti: %33,2
  • CHP: %27,9
  • DEM Parti: %8,8
  • MHP: %8,5
  • İYİ Parti: %6.3
  • Anahtar Parti: %4,5
  • Zafer Partisi: %4.3
  • Yeniden Refah Partisi: %2.8
  • Türkiye İşçi Partisi: %1,5
  • Saadet Partisi: %1
  • Diğer Partiler: %1.2
Son seçim anketi açıklandı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark: Bir parti atağa geçti

EKREM İMAMOĞLU DETAYI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ile yapılan araştırma da programda paylaşıldı.

BETİMAR'ın yaptığı İmamoğlu araştırmasının 9-12 Şubat tarihlerini kapsadığını belirten Gürkan Duman şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dava süreci ya da tutuklanma sürecinde bunu sorduğumuz zaman toplumun yüzde 55'i bunu bir siyasi bir karar olarak görüyordu.

Bugün sorduğumuz zaman toplumun yüzde 50'si Ekrem İmamoğlu ile ilgili olumsuz görüşü olduğunu, yüzde yüzde 32.2'si de olumlu görüşü olduğunu ifade ediyor."

Son seçim anketi açıklandı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark: Bir parti atağa geçti

"SEÇMEN ÖZGÜR ÖZEL KADAR NET DEĞİL"

Duman "Ekrem İmamoğlu ile ilgili Sayın Özgür Özel bu konuda çok net ama kendi seçmeni o kadar net değil." sözleriyle seçmeninin tutumunu özetledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/2025322556337848420

ERDOĞAN ADAY OLURSA NE KADAR OY ALIR?

Program sunucusu Gürkan Hacır'ın "'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması halinde alabileceği minimum oyla ilgili ne söylersin?" sorusuna da cevap veren Gürkan Duman şu ifadeleri kullandı:

"İlk tur sürecinde bütün partiler en yüksek oyu alıp mecliste olmak isteyeceklerdir. Onun için mümkün mertebede kendi adaylıklarını ön plana çıkartacaklar. Pazarlıklar ikinci tura kalacaktır.

"ERDOĞAN YÜKSEK OYLA SEÇİLİR AMA 2 ŞARTLA"

Bugün ikinci tura kaldığı zaman da Sayın Erdoğan'ın 2018 ve 2023'ten daha yüksek bir oyla seçileceğini söyleyebilirim ama bunun da iki tane şartı var.

Terörsüz Türkiye sürecinin sonucu. Orada etnik milliyetçilik yapan yaklaşık yüzde 3 var. Özellikle geri kalan yüzde 7 ile yaklaşık yüzde 4'ünde bir olumluluk olduğunu ifade etmek lazım. Diğer tarafta da emekliler."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son seçim anketi yayınlandı! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#ak parti
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Siyasi Ankette
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.