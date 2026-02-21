Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle iftar etkinliğinde bir araya geldi. İftarın ardından konuşma yapan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Dinle Özetle

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 274

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle yaptığı iftar sonrası tarım sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2026 yılında tarıma 939 milyar lira kaynak ayrıldığını ve muhalefetin 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını reddettiğini belirtti. Avrupa'da sığır etinde birinci, tavuk etinde ikinci, tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasında olduklarını vurguladı. Ramazanda haksız kazanç sahiplerine karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. 14 organize tarım bölgesinde üretime başlandığını ve deprem bölgesi için 11 milyar liralık yeni bir yatırım paketi hayata geçirildiğini duyurdu. 6 Mart'tan itibaren 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin çiftçilere aktarılacağını açıkladı. Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşın uygun şartlarda üreticilere verileceği 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesinin ilk etabının başlayacağını ve bu proje kapsamında faizsiz kredilerin sunulacağını belirtti.

Muhalefetin "Türkiye'de tarım bitti" iddiasını rakamlarla yalanlayan Erdoğan "Biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak." dedi.

Erdoğan ayrıca hayvancılıkla ilgili başlatılacak yeni projeyi duyurdu. "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesiyle küçükbaş hayvancılık yapmak isteyenlere sağlanacak destekleri açıklayan Erdoğan "Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TARIM BİTMEDİ, BİTMEYECEK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülke kalkınmasına desteğiniz çok. Bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. Hükümetimiz çiftçilerimizi yalnız bırakmadı. 2026 yılında tarıma 939 milyar lira kaynak ayırdık. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor.

Birileri umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi hiçbir zaman bitmeyecek ama Biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak.

Biten 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diyen elitist zihniyetin kibri olacak.

Biten Esişehir Mihalgazi Belediye Başkanı'mıza yaptıkları gibi yazması, örtüsü, fistanı, çarşafıyla Anadolu kadınına tepeden bakanların şişirilmiş egoları olacak.

Biten, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak.

Biten, kamusal alanda milletin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak.

"SIĞIR ETİNDE AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

"RAMAZANDA HAKSIZ KAZANÇ SAHİPLERİNE MÜSAMAHAMIZ YOK"

Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazla.

"14 ORGANİZE TARIM BÖLGESİNDE ÜRETİME BAŞLADIK"

Tıpkı organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarına da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. "Deprem bölgesi için yeni bir yatırım paketini daha hayata geçirdik. Toplam 11 milyar liralık kaynağı 11 ilimizde üretimin güçlendirilmesi için harcayacağız.

6 MART'TA DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İÇİN YENİ PROJE

2026 yılında 14,5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz.

2026 yılında küçükbaş hayvancılığı desteklemek adına yeni bir projeyi devreye sokuyoruz. Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek adını verdiğimiz projenin ilk etabında tam 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz.

Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız.

Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ

Projenin finansmanı için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu krediler de 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında da 7 yıla kadar vade seçenekleri var.

Üreticilerimizin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız. Bu projede kadın ve genç üreticilerimize öncelik vereceğiz. Veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yetişen gençlerimize öncelik sağlayacağız."