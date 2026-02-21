Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerle iftar programının ardından konuşarak muhalefetin "Tarım bitti" iddiasını rakamlarla yalanladı ve "Türkiye'de tarım bitmedi, hiçbir zaman bitmeyecek" dedi. Erdoğan destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına 6 Mart'ta yatacağını belirterek küçükbaş hayvancılık için başlatılacak yeni projeyi de duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 21:04

Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle iftar etkinliğinde bir araya geldi. İftarın ardından konuşma yapan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

0:00 274
HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle yaptığı iftar sonrası tarım sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 2026 yılında tarıma 939 milyar lira kaynak ayrıldığını ve muhalefetin 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını reddettiğini belirtti.
Avrupa'da sığır etinde birinci, tavuk etinde ikinci, tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasında olduklarını vurguladı.
Ramazanda haksız kazanç sahiplerine karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
14 organize tarım bölgesinde üretime başlandığını ve deprem bölgesi için 11 milyar liralık yeni bir yatırım paketi hayata geçirildiğini duyurdu.
6 Mart'tan itibaren 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin çiftçilere aktarılacağını açıkladı.
Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşın uygun şartlarda üreticilere verileceği 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesinin ilk etabının başlayacağını ve bu proje kapsamında faizsiz kredilerin sunulacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Muhalefetin "Türkiye'de bitti" iddiasını rakamlarla yalanlayan Erdoğan "Biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

Erdoğan ayrıca hayvancılıkla ilgili başlatılacak yeni projeyi duyurdu. "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesiyle küçükbaş yapmak isteyenlere sağlanacak destekleri açıklayan Erdoğan "Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TARIM BİTMEDİ, BİTMEYECEK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülke kalkınmasına desteğiniz çok. Bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz veren sizlerdiniz. Hükümetimiz çiftçilerimizi yalnız bırakmadı. 2026 yılında tarıma 939 milyar lira kaynak ayırdık. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor.

Birileri umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi hiçbir zaman bitmeyecek ama Biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak.

Biten 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diyen elitist zihniyetin kibri olacak.

Biten Esişehir Mihalgazi Belediye Başkanı'mıza yaptıkları gibi yazması, örtüsü, fistanı, çarşafıyla Anadolu kadınına tepeden bakanların şişirilmiş egoları olacak.

Biten, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

Biten, kamusal alanda milletin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak.

"SIĞIR ETİNDE AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

"RAMAZANDA HAKSIZ KAZANÇ SAHİPLERİNE MÜSAMAHAMIZ YOK"

Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazla.

"14 ORGANİZE TARIM BÖLGESİNDE ÜRETİME BAŞLADIK"

Tıpkı organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarına da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. "Deprem bölgesi için yeni bir yatırım paketini daha hayata geçirdik. Toplam 11 milyar liralık kaynağı 11 ilimizde üretimin güçlendirilmesi için harcayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

6 MART'TA DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İÇİN YENİ PROJE

2026 yılında 14,5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz.

2026 yılında küçükbaş hayvancılığı desteklemek adına yeni bir projeyi devreye sokuyoruz. Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek adını verdiğimiz projenin ilk etabında tam 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Küçükbaş hayvancılığa yeni destek! Her ay bakım ödemesi ve faizsiz kredi imkanı

Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız.

Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen bütün genç ve kadın üreticilerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyorum.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ

Projenin finansmanı için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu krediler de 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında da 7 yıla kadar vade seçenekleri var.

Üreticilerimizin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız. Bu projede kadın ve genç üreticilerimize öncelik vereceğiz. Veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yetişen gençlerimize öncelik sağlayacağız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nükleer adımları hızlandırdık!'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç raporu mesajı: Hedef Terörsüz Bölge
ETİKETLER
#tarım
#çiftçi
#cumhurbaşkanı erdoğan
#bakanlık
#hayvancılık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.