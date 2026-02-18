Menü Kapat
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç raporu mesajı: Hedef Terörsüz Bölge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan valilere gönderdiği mesajda ''Hazıra konan yönetici liderlik yapamaz'' dedi. Ayrıca Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Valiler Buluşması Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Güzel günler çok yakın. Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç raporu mesajı: Hedef Terörsüz Bölge

"ALİ YERLİKAYA'YA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Milletin evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsın vatandaşlarımızın tamamına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Valiler buluşmamızın ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızı bu yıl da tertipleyen İçişleri Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Bakanlığımızda bir nöbet değişikliği yaşandı. Ali Yerlikaya'ya sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevi devralan Mustafa Çiftçi'ye de başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç raporu mesajı: Hedef Terörsüz Bölge

"GAZZE'DE GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Bu gece itibarıyla müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gazzeli kardeşlerime dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

Bizler birbirimize destek oldukça, yaralarımızı sardıkça bölgemizde ve coğrafyamızda huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha ifade ediyorum Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. İnancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak, oyun ve senaryo kalmayacaktır.

Devlet bizde yalnızca idari teşkilatlanmayı ifade etmez. Aynı zamanda kudret, merhamet gibi anlamları da ifade eder. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin temelinde adalet vardır. Bu bakımdan hükümet hikmetle iç içe geçmiştir. Adaleti ve iyiliği tesis etmeden idareyi temin edemezsiniz.

Vali, kamil ve müşfik devletin sahadaki yansımasıdır. Vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır. Valilerimiz hayati bir sorumluluk taşıyor. Vali iyi bir liderdir. Devletin kaynaklarını milletin yararına kullanın. Hazıra konan yönetici liderlik yapamaz. Unvanımız ne olursa olsun hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız.

Sosyal medyanın ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı buraya kaldı. Ancak beğeni almak, etkileşimi artırmak gibi sebeplerle bu mecralarda öncünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta... Bu konuda en üst düzeyde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç raporu mesajı: Hedef Terörsüz Bölge

KOMİSYON RAPORU

Komisyon raporunu tamamladı. Süreci başarıyla yönetiyoruz. Hedef Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz bölge. Silah bırakma süreciyle ilgili adımlar atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus sorunu ile ilgili çarpıcı tespit! 'Alarm durumuna geçmemiz gerekiyor'
ETİKETLER
#terörle mücadele
#gazze
#recep tayyip erdoğan
#Valiler Buluşması
#Devlet Geleneği
#Politika
