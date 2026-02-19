Menü Kapat
TGRT Haber
Masadaki son anket! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı

Şubat 19, 2026 13:03
Masadaki son anket! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı

Gündemde bir seçim olmamasına rağmen anket şirketleri yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

Optimar Araştırma da 22-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçları yayımlandı.

Birinci partiyle ikinci parti arasındaki farkın 8 puan düzeyinde olduğu gözlemlendi. 

seçim anketi

Toplam 2000 kişiyle telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, AK Parti %35,2 ile ilk sırada yer alıyor. CHP'nin ikinci sırada yer aldığı ankette, DEM Parti'nin de yüzde 10'un üzerinde oy aldığı görülüyor. 

Bahsi geçen anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranları şöyle şekillendi:

Masadaki son anket! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı

AK PARTİ 8 PUAN ÖNDE

AK Parti: %35,2
CHP: %27,3

seçim anketi

DEM Parti: %12,8
MHP: %9,6
 

Masadaki son anket! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı

İYİ Parti: %7,6
Yeniden Refah Partisi: %3,0

Masadaki son anket! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı

Zafer Partisi: %2,6
Büyük Birlik Partisi (BBP): %0,8
Diğer: %1,2


 

Masadaki son anket! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı

                                     ANKET KÜNYESİ 

Örneklem: İBBS-2 düzeyine göre kota belirlenerek tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 2000 kişi.
Yöntem: Telefon anketi (CATI).
Güven Düzeyi: %95 güven düzeyinde ±2,19 hata payı.
Ağırlıklandırma: 14 Mayıs 2023 Genel Seçim sonuçları ile çoklu ağırlıklandırma yapılmıştır

