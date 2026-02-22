Trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada

Çankırı'da Cumhuriyet Mahallesi Kucaklama Taşı mevkiinde trafikte sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadan dağıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.