Yankesicinin el çabukluğu "Pes" dedirtti! Hırsızlık anları kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışveriş için dışarı çıkan bir vatandaşın cebinde bulunan yaklaşık 30 bin TL değerindeki cep telefonu, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Yankesici, öylesine hızlı bir hırsızlık yaptı ki, güvenlik kamerası görüntülerini izleyenler olay anını ancak defalarca izledikten sonra anlayabildi. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık ekiplerin dikkatinden kaçmazken 38 saatlik detaylı çalışma sonucunda yakalanan şüpheli tutuklandı.