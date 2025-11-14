Otomobile çarpan motosikletli metrelerce savruldu! Feci kaza kamerada

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen feci kazada seyir halindeki bir araç, başka bir aracın önüne geçmesiyle şerit değiştirmek istedi. O sırada süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendini sol şeride atmak isterken önündeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten fırlatan sürücü metrelerce sürüklenerek yolun karşı istikametine geçti. Kaza sonrasında çevredeki araç sürücüleri ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaşanan o kaza anları saniye saniye araç kamerasına yansıdı.