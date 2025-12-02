Sis bulutlarının görüntüsü drone ile kaydedildi! O anlar kamerada

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Drone ile yerden yaklaşık 500 metre yükseklikte sis altında kalan kentin üzerinden çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı, bin 800 rakımlı Ali Dağı ve bin 700 rakımlı Yılanlı Dağı'nın zirvelerinin de kadraja girdiği anlar görenleri mest etti.