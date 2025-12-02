Kilis'te feci kaza! İki araç çarpıştı: 5'i ağır 6 yaralı

Kilis-Hatay Karayolu üzerinde A.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ile M.V.B.'nin yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 5'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.