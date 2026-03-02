Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Ofisi vuruldu

İsrail ile İran arasında başlayan savaş üçüncü gününde daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bölgedeki gelişmeler art arda açıklamalarla kamuoyuna duyurulurken, karşılıklı saldırılar devam ediyor.

ABD İRAN SAVAŞI SON DURUM

İsrail ile İran arasında cumartesi günü başlayan çatışmalar üçüncü gününde de sürüyor. Karşılıklı füze saldırılarının devam ettiği süreçte gece saatlerinde Lübnan da çatışmalara dahil oldu. İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını ileri sürerek ülke geneline hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, saldırıların Hizbullah’a ait unsurlara karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

Donald Trump, İran’daki operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede sürecin dört hafta kadar devam edebileceğini söyledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’a yönelik operasyonlarda ölen asker sayısının 4’e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca ABD Hava Kuvvetlerine ait üç F-15E Strike Eagle savaş uçağının Kuveyt’te dost ateşi sonucu düştüğü, altı mürettebatın fırlatma koltuklarıyla uçaktan ayrılarak güvenli şekilde kurtarıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

NETANYAHU'NUN OFİSİ VURULDU MU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin füze saldırısında vurulduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu noktaların “Hayber” füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen 10’uncu dalga füze saldırısına ilişkin duyuruyu yayımladı. İsrailli yetkililer ise Netanyahu’nun ofisine yönelik saldırı iddiası hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

