TGRT Haber
Editor
Editor
 TGRT Haber

Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Ofisi vuruldu

Netanyahu ofisi vuruldu son dakika haberleri sonrası Netanyahu öldü mü merak edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ofisinin hedef alınması ile birlikte Netanyahu’nun akıbeti ile ilgili son durum gündem oldu. İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş üçüncü gününde de sürerken, karşılıklı füze saldırıları bölge genelinde genişledi. İran’da Tahran başta olmak üzere birçok noktada patlamalar yaşanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin vurulduğunu açıkladı. Netanyahu öldü mü? İşte ABD, İsrail-İran savaşında son durum…

Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Ofisi vuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
17:36
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
17:39

İsrail ile İran arasında başlayan savaş üçüncü gününde daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bölgedeki gelişmeler art arda açıklamalarla kamuoyuna duyurulurken, karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Ofisi vuruldu

ABD İRAN SAVAŞI SON DURUM

İsrail ile İran arasında cumartesi günü başlayan çatışmalar üçüncü gününde de sürüyor. Karşılıklı füze saldırılarının devam ettiği süreçte gece saatlerinde Lübnan da çatışmalara dahil oldu. İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını ileri sürerek ülke geneline hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, saldırıların Hizbullah’a ait unsurlara karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Ofisi vuruldu

Donald Trump, İran’daki operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede sürecin dört hafta kadar devam edebileceğini söyledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’a yönelik operasyonlarda ölen asker sayısının 4’e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca ABD Hava Kuvvetlerine ait üç F-15E Strike Eagle savaş uçağının Kuveyt’te dost ateşi sonucu düştüğü, altı mürettebatın fırlatma koltuklarıyla uçaktan ayrılarak güvenli şekilde kurtarıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Ofisi vuruldu

NETANYAHU'NUN OFİSİ VURULDU MU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin füze saldırısında vurulduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu noktaların “Hayber” füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen 10’uncu dalga füze saldırısına ilişkin duyuruyu yayımladı. İsrailli yetkililer ise Netanyahu’nun ofisine yönelik saldırı iddiası hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu? Ofisi vuruldu

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin vurulduğu bildirildi. Ancak Netanyahu’nun durumuna ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı ve İsrailli yetkililer konuya dair açıklama yapmadı. Netanyahu’nun akıbeti henüz bilinmiyor.

#Politika
#Dünya
#Son Dakika
#Aktüel
