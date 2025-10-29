Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Motosiklet üzerindeki kavga ölüme götürüyordu!

İstanbul'da motosiklet üzerinde seyir halindeyken tartışmaya başlayan iki kişi önlerindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet üzerindeki kavga ölüme götürüyordu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
09:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
09:53

Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde dün saat 17.00'de meydana gelen kazada, 34 MK 8397 plakalı motosiklet üzerinde bulunan iki kişi, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Motosiklet üzerindeki kavga ölüme götürüyordu!

ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLİ FARK ETMEDİ

sırasında sürücü önündeki 34 HD 1753 plakalı otomobili fark edemedi ve araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi savrularak yola düştü.

Motosiklet üzerindeki kavga ölüme götürüyordu!

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan şahıslar için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç ve motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Motosiklet üzerindeki kavga ölüme götürüyordu!
