Motosiklet üzerindeki kavga ölüme götürüyordu!

Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerinde dün saat 17.00'de meydana gelen kazada, 34 MK 8397 plakalı motosiklet üzerinde bulunan iki kişi, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLİ FARK ETMEDİ

Tartışma sırasında sürücü önündeki 34 HD 1753 plakalı otomobili fark edemedi ve araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi savrularak yola düştü.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan şahıslar için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç ve motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.