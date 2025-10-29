Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Gebze ilçesinde 5 katlı bir bina henüz bilinmeyen sebeple çöktü.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu tahmin ediliyor. İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan'ın TGRT Haber canlı yayınında aktardığı bilgilere göre; binada 5 kişinin olduğu yönünde arama kurtarma ekiplerine bilgi gitti. Fidan, çevrede metro çalışması olduğunu, binanın çökmesinin bundan kaynaklanabileceğini belirtti.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 5 katlı olduğunu söyledi.

TGRT Haber'e konuşan Büyükgöz "Bina 5 katlı, alt katında eczane var. Toplamda 2 aileden oluşan 7 kişi yaşıyor. Ulaştığımız bilgiler mal sahibinin memleketinde olduğu, yani şu an enkaz altında 5 kişinin olma ihtimali var. 5 katlı binanın bir katı eczane, 2 dairede yaşayanlar var, diğer daireler boş. Çok eski bir bina olduğunu düşünmüyoruz. Hangi tarihte yapıldığı netleşecek. Büyük bir ihtimalle 1999 depreminden sonra yapılan bir bina." dedi.

'METRO ÇALIŞMASI KAYNAKLI OLABİLİR'

Binanın çökme sebebine ilişkin de açıklama yapan Zinnur Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmadığına dair araştırma yapıyoruz. Kolonların kesilip kesilmediği konusu ilerleyen saatlerde netleşecek." ifadelerini kullandı.

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ

Öte yandan 5 katlı binanın çökmeden önceki görüntüsü de ortaya çıktı. İşte yerle bir olan o bina...