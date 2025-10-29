Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, enkaz altında kalan vatandaşlara ilişkin bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 09:25

'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. ilçesinde 5 katlı bir bina henüz bilinmeyen sebeple çöktü.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. altında kalanların olduğu tahmin ediliyor. İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan'ın TGRT Haber canlı yayınında aktardığı bilgilere göre; binada 5 kişinin olduğu yönünde arama kurtarma ekiplerine bilgi gitti. Fidan, çevrede metro çalışması olduğunu, binanın çökmesinin bundan kaynaklanabileceğini belirtti.

Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 5 katlı olduğunu söyledi.

TGRT Haber'e konuşan Büyükgöz "Bina 5 katlı, alt katında eczane var. Toplamda 2 aileden oluşan 7 kişi yaşıyor. Ulaştığımız bilgiler mal sahibinin memleketinde olduğu, yani şu an enkaz altında 5 kişinin olma ihtimali var. 5 katlı binanın bir katı eczane, 2 dairede yaşayanlar var, diğer daireler boş. Çok eski bir bina olduğunu düşünmüyoruz. Hangi tarihte yapıldığı netleşecek. Büyük bir ihtimalle 1999 depreminden sonra yapılan bir bina." dedi.

Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

'METRO ÇALIŞMASI KAYNAKLI OLABİLİR'

Binanın çökme sebebine ilişkin de açıklama yapan Zinnur Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmadığına dair araştırma yapıyoruz. Kolonların kesilip kesilmediği konusu ilerleyen saatlerde netleşecek." ifadelerini kullandı.

Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ

Öte yandan 5 katlı binanın çökmeden önceki görüntüsü de ortaya çıktı. İşte yerle bir olan o bina...

Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Batman'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
ETİKETLER
#kocaeli
#gebze
#bina çökmesi
#enkaz
#acil durum
#Metro Çalışması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.