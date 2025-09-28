Batman'da bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çamlıca Mahallesi 2403. Sokak’ta bulunan 2 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerindeçöktü. Büyük bir gürültüyle çöken bina mahallede korku dolu anlar yaşattı.

AFAD, İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binada dinleme yaptı.

BİNADA KİMSENİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler, binada kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine arama tarama çalışmalarını sonlandırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.