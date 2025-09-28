Bakan Şimşek bir ilimizi işaret edip tarih verdi: Muhtemelen büyükşehir olacak

Batman'daki temasları kapsamında, Batman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu.

"BU GİDİŞLE 7 İLA 10 YIL ARASINDA BÜYÜKŞEHİR OLACAK"

Alanda kurulan stantta Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Şimşek ve beraberindekilere yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Bakan Şimşek, kentte trafik akışını rahatlatacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın projesine ve yapımına emek veren herkese teşekkür etti.

"Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var." diyen Şimşek, kentin çok hızlı bir şekilde geliştiğini, kalkındığını belirtti.

"YOL SAYESİNDE HAVA KİRLİLİĞİ AZALACAK"

Şimşek, "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak." dedi.

TOGG İLE GEÇTİ

Bu projenin Batman merkezi açısından çok değerli olduğunu dile getiren Şimşek, bu yolun kente, ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra kurdele kesilerek bulvarın açılışı yapıldı. Yolun açılmasının ardından Bakan Şimşek, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile yoldan geçti.

Şimşek, daha sonra Batman Silvan kara yolu üzerindeki "Batman Çayı Islahı 4. Kısım Başlama Töreni"ne katıldı. Şimşek, burada proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.