20°
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanabildiğini duyurdu. Bu kapsamda kuruluşların ilk olarak Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. Bu belgeyi alanlara, vergi indirimi ve KDV muafiyeti avantajı sağlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların, ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor.

e-Devlet üzerinden alınabilen bu belge sayesinde girişimciler, , yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan teşvikler kapsamında, 2017'den sonra kurulan ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor. Kurumların serbest muhasebeci veya mali müşavirleriyle irtibata geçerek vergi beyannamelerinde istisna beyan etmeleri gerekiyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet desteği! Vergi indirimi ve KDV muafiyeti detayı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları da KDV istisnasına tabi tutuluyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sunulan destekler ise özellikle istihdama katkı sağlıyor. Engelli bireylerin, gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alan vatandaşların istihdamı durumunda işverenlere sigorta primi teşviki sağlanıyor.

Bu kapsamda devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği de özel sektör işverenlerine önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet desteği! Vergi indirimi ve KDV muafiyeti detayı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yatırım gerçekleştiren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, söz konusu kararda belirtilen sürede prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primleri, söz konusu kararda belirtilen oranlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Desteği kapsamında da özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istihdam ettiği personelin sigorta primleri gerekli şartlar sağlandığı takdirde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de çeşitli teşviklerle girişimcileri destekliyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet desteği! Vergi indirimi ve KDV muafiyeti detayı

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Özel kreş ve gündüz bakımevi kurucularının devlet yardımları ve teşviklerinden faydalanabilmeleri için öncelikle e-Devlet üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi almaları gerekiyor. Bu belge sayesinde yatırım teşvik programlarına başvuruda bulunabilen şirketler vergi indirimi, vergi iadesi ve yer tahsisi gibi çeşitli teşviklerden faydalanabiliyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye e-Devlet ve ilgili bakanlıkların resmi internet sitelerinden ulaşılabiliyor. Başvuru süreci ve teşvik uygulamaları hakkında ise kurumların serbest muhasebeci ya da mali müşavir ile irtibata geçmesi gerekiyor.

