Akaryakıt alırken fişlere dikkat! Vergi dairelerinden UTTS uyarısı

Akaryakıt alırken gider göstermek isteyen ticari araç sahibi firmaların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ortaya çıktı. İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirlik Komitesi Meclis Üyesi Numan Sağ, akaryakıt istasyonlarından Uluslararası Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) kayıtlı araçlar için yakıt alırken fişlerde bu detayın olması gerektiğini söyledi.

GİDER GÖSTERMEK İÇİN FİŞTE MÜHÜR OLMALI

Ticari araçlar için vergi bildiriminde gider gösterebilmek için fişlerde mutlaka mühür olması gerekiyor. Sağ, bunun olmadığı durumda gider gösterilemeyeceğini şu sözlerle vurguladı: "Yakıt fişlerinde UTTS mührü olması lazım. Yoksa mühürsüz fiş geçersiz kabul ediliyor. Gider olarak yazılamıyor."

"VERGİ MÜKELLEFLERİ MAĞDUR OLUYOR"

Sağ, “UTTS’li aracın sürücüsü yakıtını alıyor, muhasebeleştirmek istiyor. Ancak bu fişler üzerinde eğer UTTS mührü yoksa bu fişler geçersiz sayılıyor. Vergi daireleri artık mühürsüz fişleri, araç da UTTS cihazı olmasına rağmen kabul etmiyor. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak sayılıyor. Zaten şirketlerin yakıt harcamalarının yüzde 70’i gider olarak yazılıyorken, şimdi de bu kargaşadan dolayı sıkıntılar oluyor. Vergi mükellefleri mağduriyetler yaşıyor. Bu nedenle araç kullanıcıları muhakkak UTTS’ye uyumlu pompalardan yakıt alıp fişlerinde mühür olup olmadığına dikkat etsin” dedi.