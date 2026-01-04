Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Trabzonspor rekor teklife hazırlanıyor! Aral Şimşir için tüm şartlar zorlanacak

Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Aral Şimşir'i transferi etmek için harekete geçti. Bordo-mavililer, genç kanat oyuncusu için rekor teklif sundu.

Trabzonspor rekor teklife hazırlanıyor! Aral Şimşir için tüm şartlar zorlanacak
04.01.2026
04.01.2026
saat ikonu 10:22

Trabzonspor, ara transfer döneminde sürpriz bir oyuncuya daha yöneldi. Bordo-mavililer, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir için kulübüyle temasa geçti.

Trabzonspor, yabancı kontenjanını doldurmadan sol kanat ihtiyacını nokta atışı bir transferle karşılamak amacıyla 23 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Danimarka ekibine, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olmaya aday; 2 milyon eurosu bonus olmak üzere toplamda 8 milyon euroya ulaşan bir teklif sunuldu.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Trabzonspor’da hem scout ekibi hem de teknik heyetin çok beğendiği Aral için şartlar zorlanıyor. Taraftarlar da bu transferi heyecan verici buluyor.

ÇOK SAYIDA KULÜBÜN RADARINDA

15 asistlik performansıyla ligin yaratıcılık istatistiklerini altüst eden genç yetenek, yalnızca Türkiye’deki dev kulüplerin değil, Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de radarında. Teknik kapasitesi ve oyun zekâsını kanatlara yansıtan başarılı oyuncu için Midtjylland’ın kapısı 8 milyon euronun üzerindeki rakamlarla çalınıyor.

#Spor
#Spor
