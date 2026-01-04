Trabzonspor rekor teklife hazırlanıyor! Aral Şimşir için tüm şartlar zorlanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trabzonspor, ara transfer döneminde sürpriz bir oyuncuya daha yöneldi. Bordo-mavililer, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir için kulübüyle temasa geçti.
Trabzonspor, yabancı kontenjanını doldurmadan sol kanat ihtiyacını nokta atışı bir transferle karşılamak amacıyla 23 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Danimarka ekibine, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olmaya aday; 2 milyon eurosu bonus olmak üzere toplamda 8 milyon euroya ulaşan bir teklif sunuldu.
Trabzonspor’da hem scout ekibi hem de teknik heyetin çok beğendiği Aral için şartlar zorlanıyor. Taraftarlar da bu transferi heyecan verici buluyor.
15 asistlik performansıyla ligin yaratıcılık istatistiklerini altüst eden genç yetenek, yalnızca Türkiye’deki dev kulüplerin değil, Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de radarında. Teknik kapasitesi ve oyun zekâsını kanatlara yansıtan başarılı oyuncu için Midtjylland’ın kapısı 8 milyon euronun üzerindeki rakamlarla çalınıyor.