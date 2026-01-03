Tribünlerin kralları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti taraftara da sıçradı

Kategoriler
Futbolda 12. adam olarak görülen taraftarlar, takımlarına verdikleri destekle anılıyor. Her koşulda takımlarının arkasında duran taraftarlar, yaptıkları koreografi ve tezahüratları ile dünya çapında ün kazanırken, dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GSM) yayınladığı liste ile dünyanın en ateşli taraftarlarını bir araya getirdi. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer alması Türk taraftarların ilgisini artırdı…
Süper Lig’in zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti hız kesmeden devam ederken bu iki takım arasındaki çekişme taraftarlara da yansıdı. Dünyanın en ateşli taraftarları listesinde 10 takım yer alırken, Türkiye’den listeye GS ve FB girdi. İşte tribünlerin krallarının yer aldığı o liste…
10 NUMARA FENERBAHÇE
9 NUMARA KIZILYILDIZ
8 NUMARA RIVER PLATE
7 NUMARA MARSILYA
6 NUMARA SPARTA PRAG
5 NUMARA AC MILAN
4 NUMARA GALATASARAY
3 NUMARA DİNAMO ZAGREB
2 NUMARA HAJDUK SPLIT
1 NUMARA LEGIA VARŞOVA