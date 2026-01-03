Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tribünlerin kralları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti taraftara da sıçradı

Ocak 03, 2026 15:23
1
Dünyanın en ateşli taraftarları

Futbolda 12. adam olarak görülen taraftarlar, takımlarına verdikleri destekle anılıyor. Her koşulda takımlarının arkasında duran taraftarlar, yaptıkları koreografi ve tezahüratları ile dünya çapında ün kazanırken, dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GSM) yayınladığı liste ile dünyanın en ateşli taraftarlarını bir araya getirdi. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer alması Türk taraftarların ilgisini artırdı…

2
taraftar

Süper Lig’in zirvesinde Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti hız kesmeden devam ederken bu iki takım arasındaki çekişme taraftarlara da yansıdı. Dünyanın en ateşli taraftarları listesinde 10 takım yer alırken, Türkiye’den listeye GS ve FB girdi. İşte tribünlerin krallarının yer aldığı o liste…

3
FENERBAHÇE

DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU...

10 NUMARA FENERBAHÇE

4
KIZILYILDIZ

9 NUMARA KIZILYILDIZ

5
RIVER PLATE

8 NUMARA RIVER PLATE

6
MARSILYA

7 NUMARA MARSILYA

7
SPARTA PRAG

6 NUMARA SPARTA PRAG

8
AC MILAN

5 NUMARA AC MILAN

9
GALATASARAY

4 NUMARA GALATASARAY

10
DİNAMO ZAGREB

3 NUMARA DİNAMO ZAGREB

11
HAJDUK SPLIT

2 NUMARA HAJDUK SPLIT

12
LEGIA VARŞOVA

1 NUMARA LEGIA VARŞOVA

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.