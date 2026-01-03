Tribünlerin kralları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti taraftara da sıçradı

Futbolda 12. adam olarak görülen taraftarlar, takımlarına verdikleri destekle anılıyor. Her koşulda takımlarının arkasında duran taraftarlar, yaptıkları koreografi ve tezahüratları ile dünya çapında ün kazanırken, dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GSM) yayınladığı liste ile dünyanın en ateşli taraftarlarını bir araya getirdi. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer alması Türk taraftarların ilgisini artırdı…