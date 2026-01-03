Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!

Sarı-kırmızılı camiada transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, taraftarları heyecanlandıracak kritik bir gelişme yaşandı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Napoli’nin 26 yaşındaki Hollandalı yıldızı Noa Lang’ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Yönetim kanadı, oyuncunun temsilcisiyle gerçekleştirdiği ilk görüşmede mali şartların yanı sıra Noa Lang’ın İstanbul’a dönme konusundaki fikirlerini ve projenin detaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

HÜCUM HATTINA ARANAN KAN BULUNDU

Hücum hattında oyunun kaderini değiştirecek, bire birde rakip eksiltebilen ve yüksek dripling kabiliyetiyle tempo artıracak bir profil arayan sarı-kırmızılı teknik heyet, Noa Lang ismini listenin ilk sırasına yazdı. Özellikle sol kanatta sergilediği teknik beceriler ve oyun tarzıyla dikkat çeken başarılı futbolcunun, Napoli'deki sınırlı süresi nedeniyle yeni bir başlangıca sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon İtalya’da 21 maçta süre alan ancak skor üretimi noktasında beklediği çıkışı yapamayan Lang, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki kilit isimlerinden biri olmaya aday görünüyor.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

Hollandalı futbolcunun hikayesini ilginç kılan bir diğer detay ise İstanbul’a olan aşinalığı. Üvey babası Nordin Boukhari’nin Türkiye’de futbol oynadığı dönemde yolu İstanbul'dan geçen Lang, o yıllarda Beşiktaş altyapısında ter dökmüştü. Siyah-beyazlı formayla çocukluk yaşlarında çekilen fotoğrafları hala hafızalardaki yerini korurken, yıldız ismin Türkiye'ye geri dönme fikrine bu geçmişi nedeniyle de sıcak baktığı belirtiliyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI VE GELECEK PLANI

2030 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan yetenekli kanat oyuncusu için Galatasaray’ın hem kiralama hem de satın alma opsiyonları üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Kariyerinde Ajax gibi köklü kulüplerin DNA’sını taşıyan Noa Lang transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.