TGRT Haber
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda dünya yıldızı için düğmeye bastı. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Noa Lang'ın menajeriyle İstanbul'da masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, bu dev transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber etti. İşte detaylar...

Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!
Haber Merkezi
03.01.2026
03.01.2026
Sarı-kırmızılı camiada transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, taraftarları heyecanlandıracak kritik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Napoli’nin 26 yaşındaki Hollandalı yıldızı Noa Lang’ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Yönetim kanadı, oyuncunun temsilcisiyle gerçekleştirdiği ilk görüşmede mali şartların yanı sıra Noa Lang’ın İstanbul’a dönme konusundaki fikirlerini ve projenin detaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!

HÜCUM HATTINA ARANAN KAN BULUNDU

Hücum hattında oyunun kaderini değiştirecek, bire birde rakip eksiltebilen ve yüksek dripling kabiliyetiyle tempo artıracak bir profil arayan sarı-kırmızılı teknik heyet, Noa Lang ismini listenin ilk sırasına yazdı. Özellikle sol kanatta sergilediği teknik beceriler ve oyun tarzıyla dikkat çeken başarılı futbolcunun, Napoli'deki sınırlı süresi nedeniyle yeni bir başlangıca sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon İtalya’da 21 maçta süre alan ancak skor üretimi noktasında beklediği çıkışı yapamayan Lang, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki kilit isimlerinden biri olmaya aday görünüyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

Hollandalı futbolcunun hikayesini ilginç kılan bir diğer detay ise İstanbul’a olan aşinalığı. Üvey babası Nordin Boukhari’nin Türkiye’de futbol oynadığı dönemde yolu İstanbul'dan geçen Lang, o yıllarda Beşiktaş altyapısında ter dökmüştü. Siyah-beyazlı formayla çocukluk yaşlarında çekilen fotoğrafları hala hafızalardaki yerini korurken, yıldız ismin Türkiye'ye geri dönme fikrine bu geçmişi nedeniyle de sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!

SÖZLEŞME ŞARTLARI VE GELECEK PLANI

2030 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunan yetenekli kanat oyuncusu için Galatasaray’ın hem kiralama hem de satın alma opsiyonları üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Kariyerinde Ajax gibi köklü kulüplerin DNA’sını taşıyan Noa Lang transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray'dan yılın transfer bombası: Noa Lang için resmi görüşmeler başladı!
#Spor
#Spor
