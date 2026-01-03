Menü Kapat
TGRT Haber
11°
3 Ocak bugün hangi maçlar var? Barcelona Arsenal Juventus maç saati ve kanal bilgisi

2026 yılının ilk hafta sonunda yeşil sahalarda heyecan rüzgârı, hız kesmeden devam ediyor. Bugün Avrupa'nın büyük liglerinden Premier, La Liga, Serie A ve Ligue 1, hem de Afrika Uluslar Kupası’nda birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

3 Ocak bugün hangi maçlar var? Barcelona Arsenal Juventus maç saati ve kanal bilgisi
03.01.2026
03.01.2026
saat ikonu 11:59

Yeni yılın ilk hafta sonunda futbol dünyası vites artırırken, Avrupa'nın majör ligleri, AFCON 2025 futbolseverlere dolu dolu bir Cumartesi programı sunuyor.

Juventus, Arsenal, Barcelona ve Benfica gibi dev kulüplerin sahaya çıkacağı günün maç programı merak ediliyor.

İşte bugün oynanacak karşılaşmaların saat ve canlı kanal bilgileri:

3 Ocak bugün hangi maçlar var? Barcelona Arsenal Juventus maç saati ve kanal bilgisi

CAF AFRİKA ULUSLAR KUPASI

  • Saat 19:00 - Senegal vs Sudan
  • Saat 22:00 - Mali vs Tunus
3 Ocak bugün hangi maçlar var? Barcelona Arsenal Juventus maç saati ve kanal bilgisi

İTALYA SERİE A

  • Saat 14:30 - Como vs Udinese (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
  • Saat 17:00 - Genoa vs Pisa (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)
  • Saat 17:00 - Sassuolo vs Parma (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
  • Saat 20:00 - Juventus vs Lecce (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
  • Saat 22:45 - Atalanta vs Roma (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
3 Ocak bugün hangi maçlar var? Barcelona Arsenal Juventus maç saati ve kanal bilgisi

İNGİLTERE PREMİER LİG

  • Saat 15:30 - Aston Villa vs Nottingham Forest (beIN SPORTS 3)
  • Saat 18:00 - Brighton vs Burnley (beIN SPORTS 3)
  • Saat 18:00 - Wolverhampton vs West Ham (beIN SPORTS 2)
  • Saat 20:30 - Bournemouth vs Arsenal (beIN SPORTS 3)
3 Ocak bugün hangi maçlar var? Barcelona Arsenal Juventus maç saati ve kanal bilgisi

İSPANYA LA LİGA

  • Saat 16:00 - Celta Vigo vs Valencia (S Sport, S Sport Plus)
  • Saat 18:15 - Osasuna vs Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
  • Saat 20:30 - Elche vs Villarreal (S Sport, S Sport Plus)
  • Saat 23:00 - Espanyol vs Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

FRANSA LİGUE 1

  • Saat 19:00 - Monaco vs Lyon (beIN SPORTS 4)
  • Saat 21:00 - Nice vs Strasbourg (beIN SPORTS 4)
  • Saat 23:05 - Lille vs Rennes (beIN SPORTS 4)
#Spor
#Spor
