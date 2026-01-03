Altın tekrar tırmanıyor! Ons altın yükseldi, gram altın coştu: İşte 3 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Piyasaların yeni yıla girmesiyle birlikte en çok merak edilen yatırım aracı olan altın, 2026’nın ilk günlerinde hareketli bir grafik çiziyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Ocak 2026 altın fiyatları...