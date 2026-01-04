Rüzgârdan uçan cami çatısı yola düştü! Tehlike dolu anlar kamerada

Şiddetli rüzgâr Bursa’nın Kestel ilçesinde bir caminin çatısını uçurdu. Tehlike dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kayıt altına alındı.

Kestel, Vani Mehmet Mahallesi'ndeki caminin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Vatandaşların korkuyla izlediği olay, kısa süreli paniğe yol açtı.Çatının yola düşmesi nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, olayın herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı öğrenildi. Yakında oturan bir vatandaş, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.