Mersin'de şiddetli rüzgar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Meteoroloji’nin uyarı verdiği Mersin'de kuvvetli rüzgar kendini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Akdeniz Mahallesi'nde bir ağaç kırıldı. Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'nde ise 5-6 metrelik bir ağaç kökünden sökülüp kaldırıma devrildi.

O anda kaldırımda kimsenin olmaması yaşanabilecek bir olumsuzluğa engel oldu. Belediye ekipleri devrilen ağaçları keserek kısa sürede kaldırdı. Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkisini yitirdiği belirtildi.