İnşaat iskelesi şiddetli rüzgara dayanamadı

Antalya'da şiddetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Saatteki hızı 62 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle belediyeye ait bazı çöp konteynerleri yola savruldu.

İNŞAAT İSKELESİ RÜZGARA DAYANAMADI

Fırtınada bir inşaata ait demir iskele de rüzgarın şiddetine dayanamayarak bağlantı noktalarından koparak caddeye doğru eğildi.

Yoldan geçen sürücülerin ve çevredeki vatandaşların iskelenin yola devrilmek üzere olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Adrese gelen trafik ve asayiş ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. İskele, çağrılan iş makinesi yardımıyla çalışanlar tarafından yeniden sabitlenirken yol araç trafiğine yeniden açıldı.