İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak

İstanbul yeni yıla kar yağışıyla girdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı özellikle kentin kuzey ilçelerde etkisini gösterdi. Sarıyer ve Beykoz'da yola hazırlıksız çıkan birçok araç trafikte zorlu anlar yaşadı.
İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceği merak edilirken AKOM'dan yeni bir açıklama geldi. AKOM, kar yağışının bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Ancak buzlanma ve don hadiselerinin Cuma sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'u kar yağışının ardından fırtınalı bir hava bekliyor. AKOM, cumartesi ve pazar günü kenti şiddetli bir lodosun vuracağını bildirdi.
