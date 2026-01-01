Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak

Son dakika haberi: İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor. AKOM'dan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Kar yağışının bugün megakenti terk edeceği bildiren AKOM, önümüzdeki günlerde lodos fırtınasının etkili olacağını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 12:20

İstanbul yeni yıla kar yağışıyla girdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı özellikle kentin kuzey ilçelerde etkisini gösterdi. Sarıyer ve Beykoz'da yola hazırlıksız çıkan birçok araç trafikte zorlu anlar yaşadı.

İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak

KAR AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceği merak edilirken AKOM'dan yeni bir açıklama geldi. AKOM, kar yağışının bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak

BUZLANMA VE DON RİSKİ DEVAM EDİYOR

Ancak buzlanma ve don hadiselerinin Cuma sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak

KUVVETLİ LODOS GELİYOR

İstanbul'u kar yağışının ardından fırtınalı bir hava bekliyor. AKOM, cumartesi ve pazar günü kenti şiddetli bir lodosun vuracağını bildirdi.

İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

02.01.2026 – CUMA

  • Parçalı bulutlu
  • Min: 1°C – Max: 8°C
  • Yağış beklenmiyor

03.01.2026 – CUMARTESİ

  • Parçalı ve çok bulutlu, Lodos fırtınası
  • Min: 7°C – Max: 15°C
  • Yağış beklenmiyor

04.01.2026 – PAZAR

  • Parçalı bulutlu, Lodos fırtınası
  • Min: 11°C – Max: 16°C
  • Yağış beklenmiyor

05.01.2026 – PAZARTESİ

  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Min: 10°C – Max: 14°C
  • Yağış beklenmiyor

06.01.2026 – SALI

  • Yağmurlu
  • Min: 8°C – Max: 13°C
  • Yağış miktarı: 3 – 7 kg arası

07.01.2026 – ÇARŞAMBA

  • Kuvvetli sağanak yağmurlu
  • Min: 5°C – Max: 12°C
  • Yağış miktarı: 15 – 35 kg arası
İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.