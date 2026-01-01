İstanbul'da kar gidiyor, lodos geliyor! AKOM'dan yeni uyarı: Fırtına megakenti uçuracak

İstanbul yeni yıla kar yağışıyla girdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı özellikle kentin kuzey ilçelerde etkisini gösterdi. Sarıyer ve Beykoz'da yola hazırlıksız çıkan birçok araç trafikte zorlu anlar yaşadı.

KAR AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceği merak edilirken AKOM'dan yeni bir açıklama geldi. AKOM, kar yağışının bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

BUZLANMA VE DON RİSKİ DEVAM EDİYOR

Ancak buzlanma ve don hadiselerinin Cuma sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ LODOS GELİYOR

İstanbul'u kar yağışının ardından fırtınalı bir hava bekliyor. AKOM, cumartesi ve pazar günü kenti şiddetli bir lodosun vuracağını bildirdi.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

02.01.2026 – CUMA

Parçalı bulutlu

Min: 1°C – Max: 8°C

Yağış beklenmiyor

03.01.2026 – CUMARTESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Lodos fırtınası

Min: 7°C – Max: 15°C

Yağış beklenmiyor

04.01.2026 – PAZAR

Parçalı bulutlu, Lodos fırtınası

Min: 11°C – Max: 16°C

Yağış beklenmiyor

05.01.2026 – PAZARTESİ

Parçalı ve çok bulutlu

Min: 10°C – Max: 14°C

Yağış beklenmiyor

06.01.2026 – SALI

Yağmurlu

Min: 8°C – Max: 13°C

Yağış miktarı: 3 – 7 kg arası

07.01.2026 – ÇARŞAMBA