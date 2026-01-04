Menü Kapat
Fiyatı 1 yılda 3,5 kat artan ürün şaşkına çevirdi! Getirisi altını kıskandırıyor

Nintendo 3DS modellerinin ikinci el piyasasındaki değeri, son bir yıl içerisinde yaklaşık üç buçuk kat artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 100 dolara bulunabilen 3DS XL modelleri, temizliğine göre 350 dolara kadar yükselerek ilk çıkış fiyatını geride bıraktı.

Nintendo'nun eski nesil el konsolu 3DS, 2025 yılının sonlarında ikinci el piyasasında rekor değer artışı yaşadı. Bir zamanların popüler cihazı, ilk çıkış fiyatının bile üzerine çıkarak koleksiyoncuların ve oyuncuların gözdesi haline geldi.

Pirate Nation tarafından tespit edilen ve Tom's Hardware kaynaklı verilere göre, söz konusu cihazın ortalama maliyeti sadece bir yıl içinde üç buçuk kat artış gösterdi. Hatta fiyat yükselişi öyle bir seviyeye ulaştı ki bazı örneklerin, konsolun ilk piyasaya sürüldüğü dönemdeki maliyetinden yüzde 76 daha yüksek fiyatlara satıldığı rapor ediliyor.

TEMİZ MODELLER 350 DOLARI GÖRÜYOR

Tom's Hardware'in verilerine bakıldığında, iyi durumdaki bazı 3DS XL konsollarının 350 dolar gibi yüksek rakamlardan alıcı bulduğu görülüyor. Pazarın alt segmentinde ise daha az temiz veya yıpranmış örnekler 200 dolar civarında seyrediyor.

Sadece 12 ay öncesine gidildiğinde, yurt dışında ikinci el bir 3DS XL modelini yaklaşık 100 dolara satın almak mümkündü.

Fiyatı 1 yılda 3,5 kat artan ürün şaşkına çevirdi! Getirisi altını kıskandırıyor

FİYATLAR İLK ÇIKIŞ DÖNEMİNİ SOLLADI

Hatırlanacağı üzere orijinal 3DS, 2011 yılında 249,99 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış, ancak satışların durgun gitmesi nedeniyle fiyatı kısa süre sonra 169,99 dolara çekilmişti.

Hemen ardından piyasaya sürülen 3DS XL modeli 199,99 dolardan satışa sunulurken, aileye daha sonra 2DS katılmış ve seri 2014 yılında 'New 3DS' versiyonlarıyla güncellenmişti. Şimdilerde ise cihazların, teknoloji marketlerindeki ilk etiket fiyatlarını dahi geride bıraktığına şahit oluyoruz.

Öte yandan ikinci el değerindeki ani sıçramanın kesin nedeni henüz tam olarak bilinmese de, 3DS deneyimli oyuncular için hâlâ cazip bir sistem olmayı sürdürüyor.

Nintendo’nun bugüne kadar geliştirdiği en iyi oyunlardan bazılarına ev sahipliği yapması ve Nintendo DS oyunlarıyla geriye dönük uyumluluk sunması, platformu değerli kılan etkenlerin başında geliyor.

