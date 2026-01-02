Menü Kapat
Teknoloji
OpenAI’nin ilk donanımı yapay zekâlı bir kalem olabilir

Jony Ive’ın tasarım şirketi LoveFrom bünyesindeki io’yu satın alan OpenAI’nin, ilk donanım hamlesi olarak yapay zekâ destekli bir kalem üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Aynı kulislerde taşınabilir bir ses cihazı da konuşuluyor.

Mayıs ayında OpenAI, Jony Ive’ın Jony Ive liderliğindeki LoveFrom çatısı altında yer alan io adlı girişimi satın almıştı. O günden bu yana io’nun üzerinde çalıştığı “gizli donanım” merak konusuydu. Son söylentiler, bu gizemin önemli bir kısmını aralıyor.

BAĞLAMA DUYARLI BİR KALEM

İddialara göre söz konusu ürün bir kalem. Ancak bildiğimiz kalemlerden değil. Daha önce “bağlama duyarlı” olarak tanımlanan bu cihazın, io’nun artık OpenAI bünyesinde olmasıyla birlikte yapay zekâ destekli bir ürüne dönüştüğü ifade ediliyor. Yani kullanıcıyı, yazdığını ya da çizdiğini anlayan; bulunduğu bağlama göre tepki verebilen bir akıllı kalemden söz ediliyor. Bu kalemin, OpenAI’nin planladığı ilk donanım ürünü olması bekleniyor. Şirketin donanım vizyonu ise bununla sınırlı değil.

KALEMİN YANINDA BİR SES CİHAZI DAHA

Aynı kulislerde OpenAI’nin iki farklı donanım üzerinde daha çalıştığı konuşuluyor. Bunlardan birinin taşınabilir bir ses cihazı olduğu iddia ediliyor. Her iki ürünün de dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonu tamamlayan, “üçüncü çekirdek” olarak konumlandırılması hedefleniyor.

ÜRETİM ADRESİ VİETNAM OLABİLİR

Söylentilere göre kalemin üretimini Foxconn üstlenecek. Üretim için Vietnam öne çıkarken, ilk etapta düşünülen Luxshare seçeneğinden vazgeçilmiş durumda. Bunun temel nedeni olarak OpenAI’nin donanımının Çin’de üretilmesini istememesi gösteriliyor. Düşük bir ihtimal de olsa, Foxconn’un ABD’de üretim yapması dahi masada.

