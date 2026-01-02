Altın vize konut krizini patlattı

İtalya’nın 2017 yılında resmen başlattığı ve kamuoyunda “Altın vize” olarak bilinen yatırımcı vizesi programı, son dönemde yeniden gündemde. Program, yabancı yatırımcılara ülkede yaşama zorunluluğu olmadan oturum izni alma imkânı tanıyor. Özellikle 2025’te sağlanan avantajların artmasıyla birlikte ilginin ciddi şekilde yükseldiği ifade ediliyor.

Bu vize sayesinde yatırımcılar İtalya’ya yerleşmeden oturum hakkı elde edebiliyor. Hatta bununla da sınırlı değil; Schengen bölgesinde serbest dolaşım imkânı da sunuluyor. Yani birçok yatırımcı için cazip bir kapı aralanmış durumda.

ALTIN VİZE İÇİN HANGİ YATIRIMLAR GEREKİYOR?

Program kapsamında sunulan yatırım seçenekleri net rakamlarla belirlenmiş durumda. Buna göre:

250 bin euro: İtalya’da kayıtlı yenilikçi bir start-up’a yatırım

500 bin euro: İtalyan şirketlerinin hisselerine yatırım

1 milyon euro: Kamu yararına bağış

2 milyon euro: İtalyan devlet tahvillerine yatırım

Bu yatırımlardan birini yapan yabancılar, ülkede fiilen yaşamadan oturum izni alabiliyor.

TURİSTİK ŞEHİRLERDE KİRA BASKISI ARTTI

Ancak uygulamanın perde arkasında ciddi bir sorun büyüyor. Özellikle turistik bölgelerde konut piyasası alarm veriyor. Napoli başta olmak üzere bazı şehirlerde yabancı yatırımcıların satın aldıkları evleri kısa süreli kiralamaya vermesi, kiraları hızla yukarı çekti. Yerel yetkililerin aktardığına göre, bazı mahallelerde her üç evden biri artık kısa süreli kiralama amacıyla kullanılıyor. Bu durum, yıllardır aynı bölgede yaşayan insanların artan kira bedellerini karşılayamamasına yol açıyor. Sonuç olarak birçok aile evinden çıkmak zorunda kalıyor, mahalle dokusu giderek değişiyor. İtalya hükümeti ise eleştirilere rağmen programın arkasında duruyor. Yetkililer, Altın vize uygulamasının temel hedefinin yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek olduğunu vurguluyor. Ancak sahadaki tablo, konut krizinin özellikle dar gelirli kesimler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu gösteriyor.