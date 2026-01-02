Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Büyük heyecan: Red Dead Redemption 3 geliyor olabilir

Red Dead Redemption 3 söylentileri yeniden gündemde. Sızan bilgilere göre Rockstar, yeni bir Vahşi Batı hikâyesi için şimdilik fikir aşamasında bazı adımlar atmış olabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Büyük heyecan: Red Dead Redemption 3 geliyor olabilir
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 12:31

Oyun dünyasında son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri Red Dead Redemption 3 oldu. Serinin hayranlarını heyecanlandıran iddialar, Rockstar Games’in bir sonraki büyük projesine dair ilk işaretlerin ortaya çıktığını düşündürüyor. Sektise yakın kaynaklara göre stüdyo, yeni bir Red Dead oyunu için kolları sıvamış olabilir. Ancak ortada tam anlamıyla başlamış bir geliştirme sürecinden çok, daha çok “fikir aşaması” olarak tanımlanabilecek bir tablo var.

Büyük heyecan: Red Dead Redemption 3 geliyor olabilir

ÖN HAZIRLIK SÜRECİ Mİ, YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Aktarılan bilgilere göre Rockstar cephesinde yürütülen çalışmalar, klasik bir oyun geliştirme temposundan oldukça uzak. Şu aşamada oynanabilir bir demo ya da teknik prototipten söz edilmiyor. Bunun yerine hikâye temaları, olası karakterler ve serinin evreninin gelecekte hangi yöne evrilebileceği üzerine kafa yorulduğu belirtiliyor. Açıkçası bu yaklaşım, Rockstar’ın geçmişteki titiz ve uzun soluklu planlama anlayışıyla da birebir örtüşüyor.

Kaynaklar, bu erken konsept çalışmalarının 2023 civarında başlamış olabileceğini öne sürüyor. Ancak altı çizilen önemli bir detay var: Stüdyonun ana odağı hâlâ merakla beklenen GTA VI. Bu nedenle Red Dead Redemption 3’ün gerçek anlamda üretim sürecine geçmesi, büyük olasılıkla GTA VI’nın çıkışından sonraya kalacak.

Büyük heyecan: Red Dead Redemption 3 geliyor olabilir

TAKE-TWO’NUN MESAJLARI NE ANLATIYOR?

Serinin yayıncısı Take-Two Interactive, geçmiş açıklamalarında Red Dead markasını “uzun ömürlü ve kalıcı bir seri” olarak tanımlamıştı. Bu ifade, kısa vadede olmasa bile uzun vadede yeni bir Red Dead oyununun kaçınılmaz olduğu yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Yine de bu açıklamalar, oyunun şu an aktif olarak geliştirildiği anlamına gelmiyor; beklentileri biraz frenlemek gerekiyor.

Öte yandan Rockstar’ın son dönemde açtığı bazı iş ilanları da dikkat çekmiş durumda. Gelişmiş yapay zekâ sistemleri, daha canlı NPC davranışları ve tarihsel detaylarla bezeli geniş açık dünyalara yapılan vurgu, ister istemez akıllara yeni bir Vahşi Batı macerasını getiriyor. Elbette tüm bunlar şimdilik birer işaret.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DAEŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor! Amcasının anlattıkları kan dondurdu: '3 gün önce...'
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.