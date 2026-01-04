Altında sert düşüş sonrası yükseliş! İşte 4 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasalarındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. Sert yükseliş sonrası aniden düşen altın fiyatları 4 Ocak Pazar gününü yükselişle açtı. Altın yatırımcıları ise yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Ocak Pazar 2026 altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 40.885,00
SATIŞ(TL) 41.283,00
ONS ALTIN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.330,78
SATIŞ(USD) 4.331,34
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.736,54
SATIŞ(TL)5.779,26
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 5.991,09
SATIŞ(TL) 5.991,88
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ(TL) 10.253,00
SATIŞ(TL) 10.365,00