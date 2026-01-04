İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'Maduro' uyarısı! Bu rakam artık kaçınılmaz

BU PİYASA MANİPÜLASYON PİYASASI

Çünkü bir manipülasyon piyasası var karşımıza.



Ama beraberinde ne diyorum, her ne kadar yükseliş öngörümü olsa da şu anda altın veya gümüş almaktansa dolar, euro, bitcoin benim nazarımda daha ucuz.



