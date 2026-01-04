İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'Maduro' uyarısı! Bu rakam artık kaçınılmaz

Kategoriler
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında yaptığı yayında küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin 2026 yılına sert bir başlangıç yaptırdığını söyledi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı, Orta Doğu ve Asya hattındaki belirsizliklerin piyasalarda dalgalanmayı artırdığını belirten Memiş, 2026'nın ilk yarısında altının seyriyle ilgili olarak yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:
"Altında 2026 yılındaki haritamız ve hedefimiz neydi?
4800-4880 dolar seviyesi.
Aşağıda destek seviyesi olarak neresi var?
3800 dolar seviyesi var.
Yani 2026 yılında 3800-4800 dolar aralığında oyalanan bir ons altın göreceğiz.
İKİNCİ YARIDA AGRESİF YÜKSELİŞ YOK
Özellikle yıllık bazda baktığımız zaman yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında aynı 2025 yılında yaşanan agresif yükselişleri beklememek lazım.
Her ne kadar 4800-4880 dolar seviyesini yukarıda bekliyor olsak da aşağıda yine alanları var.
Yılın ikinci yarısında bu destek seviyelerine geri çekilebilir.
2026’D ALTINA ÇOK BEL BAĞLAMAYIN
2026 yılında olsa altın tarafına çok bel bağlamamak gerekiyor.
Tabi aylık bazda 4550 dolar seviyesi görüldü ve haftayı da 4330 dolar seviyesine kapatmıştı.
Burada Amerika'nın Venezuela'ya tekrar saldırısı veya İran'daki ayaklanma veya gösteriler jeopolitik gerilimi tırmandırdı.
Haliyle burada yine 4300-4500 dolar aralığında bir fiyatlanma görebiliriz.
ALTINDA GENİŞ BANT ARALIĞI VAR
Altının ons fiyatında yine geniş band aralığına odaklanmakta fayda var.
4300-4500 dolar aralığında bir fiyatlama göreceğiz.
Ve yıl içinde yine 4500 dolar seviyesi yukarı yönde kırıldıktan sonra 4800-4880 dolar seviyesi radarımızda.
YILIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT
Yılın ilk yarısına kadar yükseliş, yılın ikinci yarısında tekrar duran ve düşüş trendi beklediğimi söyleyebilirim.
Gram altın TL fiyatı yüksek bir fiyatlamadan geçiyordu.
Üstelik de 6.300 TL seviyesi yukarı yöne kırılmıştı.
Haftayı da 6.278 TL seviyesinden tamamladı.
Hafta sonu ancak piyasalar açık ve serbest piyasalarda fizika altın 6.278 TL seviyesinde.
Burada yine yılın ilk yarısıyla alakalı 8 bin lira seviyesi radarımızda olacak.
‘5 HANELİ RAKAMLAR KAÇINILMAZ’
Dolar TL kuru devreye girerse, ki girecektir zaten.
Dolayısıyla jeopolitik gerilimlerde tırmanırsa 2026 yılında artık 10 binli yani 5 haneli rakamlar kaçınılmaz olacak.
8 BİN DİRENCİ ÖNEMLİ
Ancak ilk önce o 8 bin lira direncini yılın ilk yarısında takip etmeyi sürdüreceğiz.
O yüzden altın tarafında planlama yapan arkadaşlarımız özellikle nakde ihtiyacı yoksa ve uzun vadeli bir planlama yapıyorsa yine fiyata değiş miktara odaklanacak, elindeki altın miktarını artırmaya devam edecek fiyatlar onları bağlamıyor.
ALTINDA YILIN İLK YARISI YÜKSELİŞ
Altın tarafında yılın ilk yarısına kadar yükselişlerden bahsediyorum.
Dikkat ederseniz yılın ilk yarısına kadar.
Bu Mart olabilir, Nisan olabilir.
Zaman kesilmek zor.
BU PİYASA MANİPÜLASYON PİYASASI
Çünkü bir manipülasyon piyasası var karşımıza.
Ama beraberinde ne diyorum, her ne kadar yükseliş öngörümü olsa da şu anda altın veya gümüş almaktansa dolar, euro, bitcoin benim nazarımda daha ucuz.
Artık Venezuela'ya bu saldırı gerçekleşince buradaki sert dalgalanmalar da kaçınılmaz olacaktır.
Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım.
Kaldıraçlı işlemler tamamen yasak.
Diğer yandan fiyata değil miktara odaklanarak sürekli yılanın ilk yarısına kadar kendimizi açıkta kalmayarak koruyacağız.”