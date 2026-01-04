4A, 4B ve 4C emeklilerine seyyanen (refah) payı zammı yapılacak mı? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam hesaplaması

Asgari ücret bu yıl %27 oranında zamlanarak 28 bin lira seviyesine ulaştı. Emekli maaşlarına enflasyona göre artış yapılacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam enflasyon %11.21oldu. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödenirken maaş zamları kök maaşa yapılacağı için ek düzenlemeyle en düşük aylık artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon beklentisinin %31 ralığında olacağını ifade etmişti. Aralık ayında uzmanlar enflasyon seviyesinin %1-1.5 seviyesinde olması bekliyor. Memur ve memur emeklileri, 2026 yılının ikinci altı ayı için %7 toplu sözleşme zammı alacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları Ocak’ta ne kadar olacak? İşte, en düşük emekli maaşı için yapılan hesaplama…

2026 EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, özellikle sosyal medyada gündeme gelen seyyanen zam iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seyyanen zam ihtimalinin 2026 Ocak ayı için neredeyse sıfır olduğunu ifade eden, Karakaş, seyyanen artış olmadığı durumunda emekli maaşlarına gelecek zam oranının yüzde 12-13 seviyesinde kalacağının altını çizdi.

Karakaş açıklamasının devamında “ Emekli rahat edemez. Seyyanen zam gelirse SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşı 40 bin TL’nin altına düşmez, memur emeklileri 50 bin TL’yi aşar. Ama ekonomi yönetimi yasaya göre hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Memur emeklileri için ise yüzde 18 zam + 1000 TL seyyanen artış beklendiğini belirten Karakaş, bunun dışında refah payına dair bir emare olmadığını söyledi.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?

4A, 4B, 4C emeklileri için beklentiye göre zam hesaplamaları yapıldı. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 11.21 oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak’ta duyurulacak. Aralık ayı için beklenti %1-1.5 seviyelerinde olurken beklentiye göre hesaplamalar yapıldı.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödeniyor. Beklentiye göre emekli maaşlarına yüzde 12,5 zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 110 lira artacak ve 18 bin 991 lira olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine yükselebileceği konuşuluyor.

Ortalama 20 bin lira alan emeklinin maaşı %12,5 artması durumunda Ocak ayında 2.500 lira artacak ve 22 bin 500 TL olarak ödenecek.

20 bin 500 lira alan emeklinin aylığı ise 2 bin 562 lira yükselecek ve 23 bin 62 liraya ulaşacak.

21 bin lira maaş alan emekliye ise %12,5 zam yapılması halinde maaşı 2 bin 625 lira yükselecek ve 23 bin 625 lira olacak.

22 bin lira emekli aylığı alana ise %12,5 emekli zammı yapılması durumunda maaşı 2 bin 750 lira yükselecek ve 24 bin 750 liraya yükselecek.

23 bin lira alan emeklinin maaşı 25 bin 875 lira, ortalam 24 bin lira alan emeklinin aylığı ise beklentiye göre 27 bin lira zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Temmuz ayında yapılan artışla beraber en düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 617 lira olarak ödeniyor. Bakan Şimşek’in yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,79 olacak. Bu maaşlara ise 1.000 liralık seyyanen artış yapılacak.

Memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 18,79 olması durumunda en düşük emekli maaşı 3 bin 686 lira artacak ve buna 1.000 liralık seyyanen artış dahil edildiğinde en düşük memur emeklisi maaşı 24 bin 303 lira olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI, ENGELLİ AYLIĞI VE 65 YAŞ MAAŞI DEĞİŞİYOR

Pazartesi günü duyurulacak Aralık ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli olacak. Yapılacak zamla birlikte sosyal yardım ödemeleri, yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı ile dul ve yetim maaşı da zamlanacak.