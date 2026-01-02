KPSS 2025/2 tercih (atama) sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM AİS Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi (Merkezi Atama)

KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. 2025 yılında atama yapılacak avukat, ebe, hemşire, icra memuru, mimar, kütüphaneci, odyolog, veteriner, veznedar ve diğer birçok kadro bulunuyor. KPSS tercih sonuçlarına göre yerleştirilen adaylar, şartları sağlamadığı durumda atamaları iptal edilecek. KPSS tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar, yerleştirildikleri kurumlara gerekli belgeleri, belirlenen takvim doğrultusunda iletecek. KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanacak. Tercih sonuçlarıyla birlikte atama yapılan en düşük (taban) ve en yüksek (tavan) puanlarda ilan edilecek. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları erişime açıldı mı? İşte, KPSS 2025 tercih sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS 2025/2 TERCİH (ATAMA) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2025/2 atama sonuçları için ÖSYM’den herhangi bir takvim yayımlanmadı. Geçtiğimiz atamalar dikkate alındığında yerleştirme sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta (5-9 Ocak) tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulama ekranına gidebilecek.

“KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı” duyurusu ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

3 BİN 732 KİŞİ KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRİLECEK

KPSS 2025/2 atamalarında toplam 3 bin 732 kamu kurumlarına yerleştirilecek. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda apron memuru, avukat, biyolog, büro personeli, diyetisyen, ebe, evlendirme memuru, fizyoterapist, grafiker, hareket memuru, hemşire, icra memuru, kimyager, koruma güvenlik görevlisi, kütüphaneci, memur, satınalma uzman yardımcısı, mimar, muhasebeci, mühendis, mütercim, odyolog, programcı, psikolog, puantör, sürveyan, şehir plancısı, tahsildar, veri hazırlama kontrol işletmeni, veteriner ve veznedar gibi mesleklere alım yapılacağı duyuruldu.

ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS 2025/2 yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra adaylara herhangi bir mülakat veya ek sınav olmadan doğrudan ataması gerçekleştirilecek.

Yerleştirildikleri halde atama için belirlenen şartları sağlamayan veya gerekli belgeleri belirlenen takvim süresinde teslim etmeyen adayların atamaları gerçekleştirilemeyecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılırken adayların puanları ve tercih sıralaması belirleyici olacak.

Daha yüksek puanlı adaylar yerleştirildiği için ilk tercihine yerleştirilemeyen adaylar, ikinci tercihe yerleşemeyen adaylar üçüncü tercihine yerleştirilemeye çalışılacak.

ATAMA PUANLARI DA SONUÇLARLA BİRLİKTE BELLİ OLACAK

KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra atama yapılan en küçük ve en büyük puanlar da belli olacak. Geçtiğimiz atamalarda lisansta tercih yapan aday sayısı 107 bin olurken 1.575 aday göreve başlamıştı. Ön lisansta 105 bin aday tercih yaparken 689 aday yerleştirildi. Ortaöğretimde ise 80 bin tercih alınırken 391 aday yerleştirildi.