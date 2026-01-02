Menü Kapat
Tüm illerin TOKİ 500 bin konut kura tarihleri (takvim) 2026 açıklandı mı? Ocak, Şubat, Mart ayında hangi illerin kura çekimi yapılacak?

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri, il il olarak devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Eskişehir, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun gibi illerde kura tarihleri mercek altına alındı. Sosyal medya ve bazı platformlarda Ocak, Şubat, Mart ayı için illerin kura takvimi paylaşılırken vatandaşlar, bilgilerin doğruluğunu araştırıyor. TOKİ kura çekimleri, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari illeri için kura çekimi tamamlandı. Kura çekimleri Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman illeriyle devam edecek. TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylar kura sonuçlarına ilişkin listeyi toki.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. TOKİ kura sonuçları asıl/yedek olarak duyuruluyor. Peki Tüm illerin TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026 açıklandı mı, ne zaman? İşte, TOKİ 500 bin konut kura tarihleri…

Tüm illerin TOKİ 500 bin konut kura tarihleri (takvim) 2026 açıklandı mı? Ocak, Şubat, Mart ayında hangi illerin kura çekimi yapılacak?
TOKİ 500 bin konut kampanyası yoğun ilgi görürken 8 milyon 800 binin üzerinde başvuru geldi. Başvuru şartlarını sağlayan 5 bin 242 bin 766 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı. En çok başvuru gelen iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. 29 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapılacak kura çekimi listesi belli olurken özellikle büyük şehirlerde kura takvimi yakından takip ediliyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı takvimler sonrasında gözler TOKİ’ye çevrildi. TOKİ 500 bin konut çekiminin tamamlanmasının ardından ilk ev teslimatları Mart ayı itibariyle başlayacak. Kura çekiminde asıl olarak belirlenen adaylar, bankalarla sözleşme yaparak sonraki aydan itibaren ödemelerine başlayacak. Peki TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026 açıklandı mı? İşte, kuralara ilişkin yapılan açıklama…

TÜM İLLERİN TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasındaki kura takvimi yayımlandı.

Sosyal medyada bazı kaynaksız haberlerde Şubat ayında Ankara, Çankırı, Bursa, Bolu, Eskişehir, Balıkesir, Konya, Çanakkale, Edirne, Karaman, Tekirdağ, Mersin, Kırklareli, Adana, Kocaeli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Denizli illerinin kura çekimlerinin yapılacağı iddia edildi.

Benzer şekilde Mart ayında İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla gibi illerin kura çekiminin yapılacağı öne sürüldü.

TOKİ’den yapılan resmi açıklamaya göre şu an için sadece 29 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında kura çekimi yapılacak iller belirlendi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan TOKİ kura çekimi takvimi gerçeği yansıtmıyor.

Tüm illerin TOKİ 500 bin konut kura tarihleri (takvim) 2026 açıklandı mı? Ocak, Şubat, Mart ayında hangi illerin kura çekimi yapılacak?

SONUÇLAR ASİL/YEDEK OLARAK İLAN EDİLECEK

TOKİ 500 bin kura çekimi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise asil ve yedek aday olarak ayrı ayrı belirleniyor. Kura çekimlerine katılmaya hak kazanan adaylar, ise kura takvimiyle beraber belli oluyor. TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden talep.toki.gov.tr adresi üzerinden kuraya kabul edilenler ve reddedilenler görüntülenebilir. Kura sonuçları da benzer şekilde aynı sayfa üzerinden duyuruluyor. Kura sonuçları ekranında adayların sıra numarası, banka numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durumu ve çekiliş sıra numarası yer alıyor.

TOKİ BAŞVURUSU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Tüm illerin TOKİ 500 bin konut kura tarihleri (takvim) 2026 açıklandı mı? Ocak, Şubat, Mart ayında hangi illerin kura çekimi yapılacak?
