Para etmeyince bedava dağıttı! Çuvallarla tarlaya gelip ne var ne yok topladılar

Sait Yılmaz isimli vatandaş Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 17 dönümlük arazisine marul ekti. Yetişen marulların bir kısmını satan Yılmaz diğer bölümünü de toplayıp satmak istedi. Ancak marulları toplamak için harcayacağı paranın marullardan alacağı paradan daha fazla olduğunu fark eden üretici bedava dağıtma kararı aldı. Bedava marul haberi kısa sürede çevrede duyulurken, pek çok kişi elinde çuvallarla tarlaya gelerek marulları topladı ve gün içinde tarlada ürün kalmadı.

“PARA ETMEDİ”

Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

“MARULLARI TAVUKLARINA TOPLAMIŞ”

Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.