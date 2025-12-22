Tarla faresiyle gülümseten diyalog sosyal medyada beğeni topladı! Eğlenceli anlar kamerada

Kategoriler
Artvin'de eşiyle birlikte köy hayatı yaşayan Hülya Dokur, evinin bahçesine giren fareyle konuştuğu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Köyde yöresel ürünler üreterek pazarda satış yapan ve günlük yaşamına dair anılarını sosyal medya hesabından paylaşan Dokur, bahçesine giren fareyi görünce ona zarar vermeyeceğini söyleyerek sakinleştirdi. Fareye Trabzon hurması yediren Dokur'un bu anları, izleyenleri gülümsetti. Farenin sevimli hareketleri dikkat çekti.