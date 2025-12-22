Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün İskenderunspor ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

Elazığspor - İskenderunspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. TFF 2. Lig 18. hafta maçları kapsamında oynacak olan karşılaşmayı hakem Murat Kasap yönetecek. Taraftarlar tarafından karşılaşma öncesinde Elazığspor - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta olduğu ise araştırılmaya başlandı. Elazığspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı yayın bilgileri duyuruldu.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün İskenderunspor ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 13:00

'de 18. haftanın son maçı bugün oynanacak. ile İskenderunspor'un karşı karşıya geleceği kritik karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye Federasyonu (TFF) Elazığspor - İskenderunspor maçı ne zaman oynanacağını duyurdu.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün İskenderunspor ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığ Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - İskenderunspor maçı Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Elazığspor bu sezon tFF 2. Lig A Grubu'nda oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 29 puan toplayan Elazığspor bugün oynancak olan İskanderunspor maçından galibiyet ile ayrılarak 3 puanı almayı ve 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün İskenderunspor ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

İskenderunspor ise bu sezon 16 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Elazığspor'un hemen arkasından 8. sırada yer alan İskenderunspor karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak 6. sıraya yükselmeyi planlıyor.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün İskenderunspor ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

ELAZIĞSPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig 18. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Elazığspor - İskenderunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Murat Kasap düdük çalacak. Kasap'ın yardımcılıklarını ise Musa Çetindemir ve Tolga Okumuş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Halil Erdoğan görev alacak.

