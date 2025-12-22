Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün İskenderunspor ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

TFF 2. Lig'de 18. haftanın son maçı bugün oynanacak. Elazığspor ile İskenderunspor'un karşı karşıya geleceği kritik karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Elazığspor - İskenderunspor maçı ne zaman oynanacağını duyurdu.

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığ Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - İskenderunspor maçı Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Elazığspor bu sezon tFF 2. Lig A Grubu'nda oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 29 puan toplayan Elazığspor bugün oynancak olan İskanderunspor maçından galibiyet ile ayrılarak 3 puanı almayı ve 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

İskenderunspor ise bu sezon 16 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Elazığspor'un hemen arkasından 8. sırada yer alan İskenderunspor karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak 6. sıraya yükselmeyi planlıyor.

ELAZIĞSPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig 18. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Elazığspor - İskenderunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Murat Kasap düdük çalacak. Kasap'ın yardımcılıklarını ise Musa Çetindemir ve Tolga Okumuş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Halil Erdoğan görev alacak.