Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi karşılaşmaları

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Nefes kesen müsabakaların oynanacağı liglerde 22 Aralık akşamının karşılaşmaları netleşti. Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden takımların heyecanı sürerken bu akşam Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR 22 ARALIK?

22 Aralık Pazartesi gününün programı şöyle:

TFF 2. Lig

Adanaspor - Muşspor | 13:00 | Sıfır TV

Menemenspor - 1461 Trabzon | 13:00 | Sıfır TV YouTube

Kırklarelispor - Mersin İY | 14:00 | Sıfır TV YouTube

Elazığspor - İskenderunspor | 15:00 | Sıfır TV

TFF Elit U19 Ligi

Galatasaray - Kasımpaşa | 14:00 | Galatasaray YouTube

TFF 3. Lig

Yıldırımspor - İnegöl Kafkas | 15:00 | Sıfır TV YouTube

Karşıyaka - Tire 2021 | 19:00 | Sıfır TV

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir - Gaziantep FK | 17:00 | beIN Sports 1

Gençlerbirliği - Trabzonspor | 20:00 | beIN Sports 1

CAF Afrika Uluslar Kupası

Mali - Zambiya | 17:00 | Exxen

Güney Afrika - Angola | 20:00 | Exxen

Mısır - Zimbabve | 23:00 | Exxen

Azerbaycan Premier Ligi

Sumqayıt - Sabah Bakü | 18:30 | CBC Sport

AFC Şampiyonlar Ligi

Al Sharjah - Al Hilal | 19:00 | Spor Smart | Smart Spor HD

Tractor Sazi - Al Duhail | 19:00 | Smart Spor 2

Al Shorta - Al Ahli | 21:15 | Smart Spor 2

Al Gharafa - Al Wahda | 21:15 | Spor Smart | Smart Spor HD

Trendyol 1. Lig

Bodrumspor - Amedspor | 20:00 | TRT Spor | beIN Sports 2

Almanya Kadınlar Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bayern Münih | 20:00 | W-Sport

Portekiz Liga NOS

Alverca - Porto | 21:45 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

Benfica - Famalicao | 23:45 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

İtalya Süper Kupa

Napoli - Bologna | 22:00 | TRT Spor

İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Espanyol | 23:00 | S Sport | S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Fulham - Nottingham Forest | 23:00 | beIN Sports 3