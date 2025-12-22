Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Premier Lig ve Bundesliga gibi liglerde yarış devam ederken 22 Aralık Pazartesi bu akşam maç var mı araştırıldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Nefes kesen müsabakaların saati ve kanalı da duyuruldu. 22 Aralık Pazartesi günü karşılaşmaları belli oldu. Bugün Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile Bodrumspor mücadele edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 12:23

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Nefes kesen müsabakaların oynanacağı liglerde 22 Aralık akşamının karşılaşmaları netleşti. Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden takımların heyecanı sürerken bu akşam Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR 22 ARALIK?

22 Aralık Pazartesi gününün programı şöyle:

TFF 2. Lig

Adanaspor - Muşspor | 13:00 | Sıfır TV
Menemenspor - 1461 Trabzon | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kırklarelispor - Mersin İY | 14:00 | Sıfır TV YouTube
Elazığspor - İskenderunspor | 15:00 | Sıfır TV

TFF Elit U19 Ligi

Galatasaray - Kasımpaşa | 14:00 | Galatasaray YouTube

TFF 3. Lig

Yıldırımspor - İnegöl Kafkas | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Karşıyaka - Tire 2021 | 19:00 | Sıfır TV

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi karşılaşmaları

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir - Gaziantep FK | 17:00 | beIN Sports 1
Gençlerbirliği - Trabzonspor | 20:00 | beIN Sports 1

CAF Afrika Uluslar Kupası

Mali - Zambiya | 17:00 | Exxen
Güney Afrika - Angola | 20:00 | Exxen
Mısır - Zimbabve | 23:00 | Exxen

Azerbaycan Premier Ligi

Sumqayıt - Sabah Bakü | 18:30 | CBC Sport

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi karşılaşmaları

AFC Şampiyonlar Ligi

Al Sharjah - Al Hilal | 19:00 | Spor Smart | Smart Spor HD
Tractor Sazi - Al Duhail | 19:00 | Smart Spor 2
Al Shorta - Al Ahli | 21:15 | Smart Spor 2
Al Gharafa - Al Wahda | 21:15 | Spor Smart | Smart Spor HD

Trendyol 1. Lig

Bodrumspor - Amedspor | 20:00 | TRT Spor | beIN Sports 2

Almanya Kadınlar Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bayern Münih | 20:00 | W-Sport

Portekiz Liga NOS

Alverca - Porto | 21:45 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Benfica - Famalicao | 23:45 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi karşılaşmaları

İtalya Süper Kupa

Napoli - Bologna | 22:00 | TRT Spor

İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Espanyol | 23:00 | S Sport | S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Fulham - Nottingham Forest | 23:00 | beIN Sports 3

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhen ne zaman dönecek? Trabzonspor, Gaziantep, Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı gündemde
Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı muhtemel 11! Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.