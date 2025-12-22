Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 22 Aralık Pazartesi karşılaşmaları

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Nefes kesen müsabakaların oynanacağı liglerde 22 Aralık akşamının karşılaşmaları netleşti. Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden takımların heyecanı sürerken bu akşam Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
22 Aralık Pazartesi gününün programı şöyle:
TFF 2. Lig
Adanaspor - Muşspor | 13:00 | Sıfır TV
Menemenspor - 1461 Trabzon | 13:00 | Sıfır TV YouTube
Kırklarelispor - Mersin İY | 14:00 | Sıfır TV YouTube
Elazığspor - İskenderunspor | 15:00 | Sıfır TV
TFF Elit U19 Ligi
Galatasaray - Kasımpaşa | 14:00 | Galatasaray YouTube
TFF 3. Lig
Yıldırımspor - İnegöl Kafkas | 15:00 | Sıfır TV YouTube
Karşıyaka - Tire 2021 | 19:00 | Sıfır TV
Trendyol Süper Lig
Rams Başakşehir - Gaziantep FK | 17:00 | beIN Sports 1
Gençlerbirliği - Trabzonspor | 20:00 | beIN Sports 1
CAF Afrika Uluslar Kupası
Mali - Zambiya | 17:00 | Exxen
Güney Afrika - Angola | 20:00 | Exxen
Mısır - Zimbabve | 23:00 | Exxen
Azerbaycan Premier Ligi
Sumqayıt - Sabah Bakü | 18:30 | CBC Sport
AFC Şampiyonlar Ligi
Al Sharjah - Al Hilal | 19:00 | Spor Smart | Smart Spor HD
Tractor Sazi - Al Duhail | 19:00 | Smart Spor 2
Al Shorta - Al Ahli | 21:15 | Smart Spor 2
Al Gharafa - Al Wahda | 21:15 | Spor Smart | Smart Spor HD
Trendyol 1. Lig
Bodrumspor - Amedspor | 20:00 | TRT Spor | beIN Sports 2
Almanya Kadınlar Bundesliga
Bayer Leverkusen - Bayern Münih | 20:00 | W-Sport
Portekiz Liga NOS
Alverca - Porto | 21:45 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
Benfica - Famalicao | 23:45 | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
İtalya Süper Kupa
Napoli - Bologna | 22:00 | TRT Spor
İspanya La Liga
Athletic Bilbao - Espanyol | 23:00 | S Sport | S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
Fulham - Nottingham Forest | 23:00 | beIN Sports 3