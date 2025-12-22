Genç girişimci desteği kalktı mı, kalkacak mı son dakika? Süre sona erdi

Sigorta prim desteği, 7566 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23. maddesi ile yürürlükten kaldırıldı. Binlerce gencin gündeminde ise genç girişimci desteği kalktı mı sorusu yer aldı.

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KALKTI MI SON DAKİKA?

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (k) bendinde düzenlenen 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi nedeniyle 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa bağ-kurlu olan sigortalılara prime esas kazanç alt sınır üzerinden 1 yıl süreyle verilen prim desteği 31.12.2025 tarihi sonu itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KALKACAK MI 2025?

TÜRMOB'da yer alan açıklama şöyle oldu:

"19.12.2025 tarihli 33112 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7566 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi 31.12.2025 tarihi sonu itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (k) bendinde “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” Hükmü düzenlenmişti."